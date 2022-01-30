ضرورت تسریع در عرضه املاک شهرداری در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل فلاح در نشست معاونین مالی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران درباره عرضه املاک شهرداری در بورس کالا گفت: یکی از موضوعاتی که می‌خواهیم از بازار سرمایه بهره‌مند شویم، موضوع مولدسازی دارایی‌ها، املاک و اموال غیر منقول و نقدینگی آن است.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با تاکید بر شناسایی املاک خاطرنشان کرد: سازوکاری که بازار سرمایه در اختیار ما گذاشته این است که حواله غیر نقد پیمانکار را به‌عنوان آورده نقدی پیمانکار می‌پذیرد و آن‌ها نیز می‌توانند با اخذ کد بورسی کالا و شرکت در معاملات املاک شهرداری در بورس، طلب خود را دریافت کند.

وی تاکید کرد: معاملات در بورس کالا به‌عنوان تالار شیشه‌ای برای مردم قابل رصد و کاملاً شفاف است و از طرفی نه تنها روند معاملات با سرعت و سهولت بیشتر انجام می‌گیرد؛ بلکه سبب از بین رفتن تشریفات مزایده، سهولت در واگذاری‌ها و پرداخت مطالبات پیمانکاران می‌شود.

فلاح ادامه داد: افق ما در این زمینه بسیار روشن بوده؛ زیرا با این اقدام هیچ ملک رها شده‌ای در مجموعه شهرداری وجود نخواهد داشت و نسبت به شناسایی تمامی املاکی که طی دوره‌های گذشته در اختیار مجموعه‌های مختلف غیر از شهرداری قرار گرفته است، مجدانه عمل خواهیم کرد.

در این نشست، معاونان مالی سازمان‌ها و شرکت‌ها به ارائه گزارش، نظرات و دیدگاه‌های خود در خصوص مباحث مطروحه پرداختند.