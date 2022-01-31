آمریکا به دنبال غارت منابع یمن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، علی الموشکی جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش یمن در دیدار با «دانییلا کروسلاک» معاون رئیس هیئت سازمان ملل برای حمایت از اجرای توافقنامه الحدیده اعلام کرد که آمریکا علاقه‌ای به برقراری صلح در یمن ندارد و اهداف دیگری مانند غارت ثروت و درآمدهای مردم یمن دارد حتی اگر به قیمت خون یمنی‌ها باشد.

وی با یادآوری جنایات و کشتارهای وحشیانه متجاوزان علیه شهروندان یمنی، از نقش «دانییلا کروسلاک» در حمایت از توافق آتش بس در الحدیده قدردانی کرد.

الموشکی خطاب به نماینده سازمان ملل گفت: شما را مسئول رساندن مظلومیت ملت یمن به همه جهان و شرح واقعیت اقدامات متجاوزان و مزدوران علیه یمنی‌ها می‌دانیم.