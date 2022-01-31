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۱۱ بهمن ۱۴۰۰، ۵:۰۷

جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش یمن؛

آمریکا به دنبال غارت منابع یمن است

آمریکا به دنبال غارت منابع یمن است

علی الموشکی جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش یمن اعلام کرد که آمریکا علاقه ای به برقراری صلح در یمن ندارد و اهداف دیگری مانند غارت ثروت و درآمدهای مردم یمن دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، علی الموشکی جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش یمن در دیدار با «دانییلا کروسلاک» معاون رئیس هیئت سازمان ملل برای حمایت از اجرای توافقنامه الحدیده اعلام کرد که آمریکا علاقه‌ای به برقراری صلح در یمن ندارد و اهداف دیگری مانند غارت ثروت و درآمدهای مردم یمن دارد حتی اگر به قیمت خون یمنی‌ها باشد.

وی با یادآوری جنایات و کشتارهای وحشیانه متجاوزان علیه شهروندان یمنی، از نقش «دانییلا کروسلاک» در حمایت از توافق آتش بس در الحدیده قدردانی کرد.

الموشکی خطاب به نماینده سازمان ملل گفت: شما را مسئول رساندن مظلومیت ملت یمن به همه جهان و شرح واقعیت اقدامات متجاوزان و مزدوران علیه یمنی‌ها می‌دانیم.

رئیس ستاد مشترک ارتش یمن با تأکید بر ایستادگی دولت و مردم یمن در برابر متجاوزان و اشغالگران، تاکید کرد که این نبرد تا آزادسازی سراسر یمن ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 5412933
محمدرضا مرادی

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