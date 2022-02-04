افزایش نرخ خودکشی با اووردوز موادمخدر در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان مؤسسه ملی سوءمصرف مواد مخدر ایالات متحده دریافتند که خودکشی‌های مرتبط با مواد مخدر برای آمریکایی‌ها به طور کلی در اواخر دهه ۲۰۱۰ کاهش یافته است.

اما میزان خودکشی با اووردوز مواد در بین سنین ۱۵ تا ۲۴ سال، و همچنین افراد ۷۵ تا ۸۴ ساله افزایش یافته است.

دکتر «نورا ولکووف»، یکی از نویسندگان این مطالعه، گفت: «این مرگ‌ها در همان الگوی "مرگ‌های ناشی از ناامیدی" قرار می‌گیرند که با اووردوز تصادفی و خودکشی از طریق روش‌های دیگر مرتبط است.»

این مطالعه فقط به بررسی مصرف بیش از حد مواد مخدر بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۹ پرداخته است، اما ولکو معتقد است که احتمالاً پاندمی کووید ۱۹ به این مشکل افزوده است.

وی گفت: «احتمالاً در طول پاندمی، اعداد بدتر خواهند بود.»

به گفته محققان، هرچقدر پاندمی طولانی‌تر شود، موارد بیشتری از این نوع خودکشی‌ها روی خواهد داد و به طور کلی، باید نگران این مرگ‌های ناشی از ناامیدی بود.