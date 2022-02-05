آزادسازی حریم سواحل در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر شنبه با حضور میدانی مهدی دوستی استاندار هرمزگان و جمعی از مسئولان، مرحله نخست آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰ متری در بخشی از ساحل بندرعباس آغاز و دیواره غیرمجاز احداث شده در این ساحل تخریب شد.
این دیواره بخشی از کمپ اسکان گردشگری بندرعباس در ساحل شرقی این شهر و به وسعت ۶ هکتار بود که امروز با دستور استاندار در راستای آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰ متری تخریب شد.
استاندار هرمزگان در حاشیه آغاز آزادسازی سواحل استان گفت: عطف به دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی حریم رودخانهها، دریاها و خوریات به نفع مردم، ما در این بخش یک سازه داشتیم که در حریم خوریات واقع و احداث شده بود.
وی افزود: با همکاری دستگاههای متولی این سازه غیرمجاز تخریب شد و به دستگاههایی که سازه غیرمجاز در حریم دریا و خوریات دارند توصیه میکنم عملیات تخریب آن را آغاز کنند.
مهدی دوستی گفت: چون این مسئله اراده دولت است و ما بر همین اساس و برای تحقق وعده دولت به نفع مردم اقدام خواهیم کرد.
نظر شما