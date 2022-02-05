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۱۶ بهمن ۱۴۰۰، ۲۰:۰۴

استاندار هرمزگان:

آزادسازی حریم سواحل در هرمزگان آغاز شد

آزادسازی حریم سواحل در هرمزگان آغاز شد

بندرعباس - استاندار هرمزگان از آغاز آزادسازی حریم سواحل استان هرمزگان خبرداد و گفت: بنا به دستور ریاست محترم جمهوری، آزادسازی سواحل در استان هرمزگان با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر شنبه با حضور میدانی مهدی دوستی استاندار هرمزگان و جمعی از مسئولان، مرحله نخست آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰ متری در بخشی از ساحل بندرعباس آغاز و دیواره غیرمجاز احداث شده در این ساحل تخریب شد.

این دیواره بخشی از کمپ اسکان گردشگری بندرعباس در ساحل شرقی این شهر و به وسعت ۶ هکتار بود که امروز با دستور استاندار در راستای آزادسازی سواحل و رعایت حریم ۶۰ متری تخریب شد.

استاندار هرمزگان در حاشیه آغاز آزادسازی سواحل استان گفت: عطف به دستور رئیس جمهور مبنی بر آزادسازی حریم رودخانه‌ها، دریاها و خوریات به نفع مردم، ما در این بخش یک سازه داشتیم که در حریم خوریات واقع و احداث شده بود.

وی افزود: با همکاری دستگاه‌های متولی این سازه غیرمجاز تخریب شد و به دستگاه‌هایی که سازه غیرمجاز در حریم دریا و خوریات دارند توصیه می‌کنم عملیات تخریب آن را آغاز کنند.

مهدی دوستی گفت: چون این مسئله اراده دولت است و ما بر همین اساس و برای تحقق وعده دولت به نفع مردم اقدام خواهیم کرد.

کد مطلب 5417661

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