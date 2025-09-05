به گزارش خبرگزاری مهر، ساحل بوستان ولایت این شهر که ساخت و سازهای غیر مجاز در آن و عرضه گسترده قلیان و دیگر خدمات غیرمجاز گلایه اهالی بندرعباس را به وجود آورده بود، صبح امروز با تدبیر دادستانی مرکز استان و همکاری پلیس و شهرداری پاکسازی شد.

در این اقدام، ده‌ها سازه غیرمجاز که در این محدوده ایجاد شده بود پس از هشدارهای لازم جمع آوری و صدها قلیان نیز توقیف شد.

فراوانی عرضه قلیان در ساحل بندرعباس و عوارض سخت و خطرناک استفاده از قلیان آنهم به صورت کاملاً غیر بهداشتی بارها مورد هشدار پزشکان و متخصصان قرار گرفته است.

همچنین برخی از سازه‌های غیرمجاز ایجاد شده در این ساحل که امکان بهره مندی مردم از ساحل شرقی بندرعباس را نیز سلب کرده بود، تخریب و پاکسازی شد.