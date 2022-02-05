۲ پروژه بزرگ تقاطع غیر هم سطح ملارد سال آینده عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بهمنی ظهر یکشنبه در نشست خبری به برخی از عملکردهای ۴ ماهه خود اشاره کرد و در ابتدا با اشاره به برنامه حوزه عمران و ترافیک شهر ملارد اظهار داشت: مطالعات تقاطع غیر همسطح مارلیک و چهار راه ملارد انجام شده و با رفع ایرادات در حال برگزاری مناقصه بازنگری این طرح هستیم و در این زمینه از مشاورین درجه یک استفاده می‌کنیم و سال آینده ۶۰ میلیارد تومان به شرط تصویب بودجه برای این امر اختصاص می‌دهیم.

وی به اهمیت و ارزش این دو طرح بزرگ پرداخت و در این رابطه افزود: رفع بار ترافیکی شهر ملارد از سمت مارلیک و چهار راه ملارد یکی از مطالبات دیرینه شهروندان فهیم شهر ملارد است که امید است با بهره برداری از این طرح‌ها بخش عمده ای از مشکلات ترافیکی این مناطق مرتفع گردد.

بهمنی در ادامه به برخی از اقدامات انجام شده پرداخت و گفت: درآمد شهرداری در چهار ماه که حضور داشتیم ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است که این ۱۵۰ میلیارد ۳۶ میلیارد از محل ارزش افزوده بوده و الباقی از محل منابع داخلی شهرداری بوده است.

شهردار ملارد بیان داشت: از ابتدای آذر ماه ارزش افزوده شهرداری‌ها قطع شده و بهمن ماه یک مقدار ارزش افزوده جزئی حدود ۵۵۰ میلیارد بین شهرداری‌های استان تهران تقسیم شد که مبلغ ناچیزی هم به شهرداری ملارد اختصاص پیدا کرد و در واقع طبق قانون این حق شهرداری‌ها و جز درآمدهای قانونی شهرداری‌ها است.

بهمنی واریز ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها را مهم خواند و یاد آور شد: کاهش و عدم واریز ارزش افزوده در بحث درآمدهای شهرداری و اجرای پروژه‌ها تأثیر گذار بوده و سرعت پروژه‌ها را کند کرده است و ما سعی کردیم که در این زمینه متوقف نباشیم.

وی ادامه داد: در ابتدای زمان حضور ما در مدیریت شهری تقریباً قراردادهای شهرداری ملارد در ابتدای سال منعقد شده بود رو به اتمام بود و از اعتبارات چیزی نمانده بود و این قراردادها ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته ما حدوداً ۶ میلیارد تومان آسفالت از شورای محترم شهر درخواست کردیم و ۴ میلیارد تومان به صورت دستی و مکانیزه و ۲ میلیارد به صورت لکه گیری در سطح شهر در حال اجرا است البته به خاطر برودت هوا چند روزی تأخیر داشته باشد.

شهردار شهر ملارد افزود: در حال حاضر مبلغ ۲ میلیارد کف پوش و ۲ میلیارد جدول گذاری در حال اجرا داریم و سوله ورزشی شهید شوریابی به ارزش ۸ میلیارد تومان از شورا اعتبار گرفتیم و قرارداد منعقد شده و پیمانکار تا چند روز آینده شروع به کار می‌کند.همچنین ساختمان آتش نشانی در بلوار الغدیر ۱۲ میلیارد اعتبار گرفتیم و با مشخص شدن پیمانکار در سال آینده با امید به خدا افتتاح می‌شود.