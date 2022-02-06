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۱۷ بهمن ۱۴۰۰، ۹:۴۶

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

۲۸ کودک مبتلا به کرونا در بیمارستان های کرمانشاه بستری هستند

۲۸ کودک مبتلا به کرونا در بیمارستان های کرمانشاه بستری هستند

کرمانشاه- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه گفت: ۲۸ کودک مبتلا به کرونا در بیمارستان های کرمانشاه بستری هستند.

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس رنگ بندی کرونایی اعلام شده هم اکنون هفت شهرستان استان کرمانشاه در وضعیت نارنجی، ۶ شهرستان در وضعیت زرد و یک شهرستان در شرایط آبی کرونایی قرار دارد.

وی افزود: تعداد موارد مثبت مبتلا به کرونا طی چهار هفته گذشته از ۴.۴ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافته و نشان دهنده آن است که در آستانه پیک جدید کرونا قرار گرفته‌ایم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: هم اکنون ۱۸۴ بیمار مبتلا به کرونا در استان کرمانشاه بستری هستند که ۱۵۳ نفر در بخش و ۳۱ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه در حال درمان هستند.

شکیبا بیان کرد: قدرت انتقال ویروس کرونا امیکرون نسبت به سویه‌های پیشین بسیار بیشتر بوده به صورتی که روند تعداد مبتلایان سریعاً افزایشی می‌شود و ابتلاء این ویروس در کودکان نیز بیشتر است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۸ کودک در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری هستند که از این تعداد ۱۸ کودک در شهرستان کرمانشاه است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با اشاره به میزان واکسیناسیون کرونا، بیان کرد: تاکنون ۹۰.۳ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال در استان کرمانشاه نوبت نخست، ۸۰.۱ درصد نوبت دوم و ۳۱ درصد نوبت سوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

شکیبا با اشاره به آغاز واکسیناسیون کرونا ۹ تا ۱۲ سال در استان کرمانشاه، خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای موجود هفت درصد جمعیت ۹ تا ۱۲ سال در برابر ویروس کرونا واکسینه شده‌اند.

کد مطلب 5417897

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