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۱۷ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۰۰

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی خبرداد؛

آزادی ۱۳۰ نفر از مددجویان زندان‌های آذربایجان‌شرقی

آزادی ۱۳۰ نفر از مددجویان زندان‌های آذربایجان‌شرقی

تبریز- رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از آزادی ۱۳۰ نفر از مددجویان زندان‌های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیل الهی ضمن گرامی داشت ایام الله دهه فجر، اظهار داشت: در راستای سیاست‌های تحولی قوه قضائیه و کاهش جمعیت کیفری استان با تلاش همکاران قضائی و دادستان مرکز استان بخشی از زندانیان استان از طریق طرح پایش آزاد شده‌اند.

وی با بیان اینکه در زندان فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی تربیتی خوبی در حال انجام بوده افزود: که در راستای اصلاح و بازپروری زندانیان و تحکیم بنیان خانواده به میمنت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۰ نفر از طریق اعطای نهاده‌های ارفاقی و مرخصی پایان حبس از زندان آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ادامه داد: همچنین به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه فجر با مرخصی ۷۵۰ نفر از زندانیان استان به مدت ۱۵ روز موافقت شده است.

وی گفت: همزمان با ایام الله دهه فجر با تلاش و مساعی مددکاران و همیاران شورای حل اختلاف و رضایت اولیای دم مقتولان دو نفر از زندانیان محکوم به قصاص نفس از چوبه دار رهایی یافتند.

خلیل الهی با اشاره به فرهنگ صلح و سازش و ایجاد مصالحه فی مابین طرفین دعاوی درتعالیم اسلامی و تکالیف قانونی خصوصاً در پرونده‌های سنگین، اظهار داشت: توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی و در این خصوص در استان اقدامات بسیار خوبی انجام شده‌است.

وی افزود: همزمان با ایام الله دهه فجر با تلاش و مساعی مددکاران و همیاران شورای حل اختلاف برای ۲ نفر از زندانیان محکوم به قصاص نفس از اولیای دم رضایت اخذ شد.

خلیل اللهی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۲۲ نفر از زندانیان محکوم به قصاص نفس با گذشت بلند منشانه اولیای دم در سایه تلاش و مساعی سفیران صلح و مددکاران زندان و همیاران شورای حل اختلاف نجات یافته و به زندگی مجدد بازگشته‌اند.

کد مطلب 5417929

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