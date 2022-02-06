به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیل الهی ضمن گرامی داشت ایام الله دهه فجر، اظهار داشت: در راستای سیاست‌های تحولی قوه قضائیه و کاهش جمعیت کیفری استان با تلاش همکاران قضائی و دادستان مرکز استان بخشی از زندانیان استان از طریق طرح پایش آزاد شده‌اند.

وی با بیان اینکه در زندان فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی تربیتی خوبی در حال انجام بوده افزود: که در راستای اصلاح و بازپروری زندانیان و تحکیم بنیان خانواده به میمنت چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۰ نفر از طریق اعطای نهاده‌های ارفاقی و مرخصی پایان حبس از زندان آزاد و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی ادامه داد: همچنین به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه فجر با مرخصی ۷۵۰ نفر از زندانیان استان به مدت ۱۵ روز موافقت شده است.

وی گفت: همزمان با ایام الله دهه فجر با تلاش و مساعی مددکاران و همیاران شورای حل اختلاف و رضایت اولیای دم مقتولان دو نفر از زندانیان محکوم به قصاص نفس از چوبه دار رهایی یافتند.

خلیل الهی با اشاره به فرهنگ صلح و سازش و ایجاد مصالحه فی مابین طرفین دعاوی درتعالیم اسلامی و تکالیف قانونی خصوصاً در پرونده‌های سنگین، اظهار داشت: توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی و در این خصوص در استان اقدامات بسیار خوبی انجام شده‌است.

وی افزود: همزمان با ایام الله دهه فجر با تلاش و مساعی مددکاران و همیاران شورای حل اختلاف برای ۲ نفر از زندانیان محکوم به قصاص نفس از اولیای دم رضایت اخذ شد.

خلیل اللهی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز ۲۲ نفر از زندانیان محکوم به قصاص نفس با گذشت بلند منشانه اولیای دم در سایه تلاش و مساعی سفیران صلح و مددکاران زندان و همیاران شورای حل اختلاف نجات یافته و به زندگی مجدد بازگشته‌اند.