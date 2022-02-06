مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی آب در بناب افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یک شنبه به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر طی مراسمی با حضور محمد کلامی معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی، فرماندار، مدیران آب و فاضلاب و جمعی از مسئولین شهرستان منبع ده هزار مترمکعبی آب در شهرستان بناب افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، منبع ۱۰ هزار مترمکعبی که در منطقه کوه‌های قره قشون واقع شده است با هدف افزایش ظرفیت ذخیره سازی به منظور تعدیل فشار شبکه و تأمین آب شرب شهروندان د رفصل گرم سال و مواقع قطع برق به عنوان منبع ذخیره سازی ساخته شده است.

برای احداث و تکمیل منبع ده هزار مترمکعبی بناب بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است و با راه اندازی این منبع مشکل کیفی و کمی آب شرب بناب برطرف خواهد شد.

گفتنی است، شهرستان ۱۵۰ هزار نفری بناب واقع در ۱۱۰ کیلومتری مرکز آذربایجان شرقی و در جنوب این استان یکی از شهرهای مهاجرپذیر استان است که طی سه دهه اخیر با رشد فزاینده جمعیت روبرو شده و به تبع آن شهر از لحاظ سطحی گسترش سه چهار برابری یافته و از طرف دیگر با الصاق شهرک مسکونی ولی عصر (عج) و نیز افزایش سکونت در مساکن بلند مرتبه میزان مصرف آب شرب شهرستان افزایش چشمگیری یافته است که ضرورت ایجاد منابع ذخیره سازی بیش از پیش نمود عینی می‌یابد.