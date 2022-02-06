ریشه اشرار خشکانده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری عصر یکشنبه پس از ورود به شیراز در دیدار با خانواده شهید علی‌اکبر رنجبر گفت: امروز همکاران ما در سراسر کشور مشغول مجاهدت هستند و تلاش می‌کنند امنیت و آرامشی که به واسطه خون شهدا بدست آمده است را ارتقاء بخشند.

وی ضمن تبریک و تسلیت به خانواده این شهید اظهار داشت: تسلیت ما به این دلیل است که یک افسر رشیدی که بیشتر عمر خود را در راه خدمت به مردم گذرانده و می‌توانست بیشتر خدمت کند را از دست داده ایم و تبریک از این سو که وی با رشادت و ایثار خود باعث ثبات و امنیت بیشتر در جامعه خواهد شد.

وی با بیان اینکه امروز همه باید قدردان کسانی باشیم که برای رضای خداوند مجاهدت می‌کنند، تصریح کرد: امروز امنیت و آرامش جامعه به واسطه خون شهدای عزیز از جمله شهید رنجبر به دست آمده و این افتخاری است که انسان جان خود را برای امنیت مردم نثار کند.

فرمانده کل انتظامی کشور تصریح کرد: امروز هرکسی به شیوه‌ای مانند بیماری منحوس کرونا، تصادفات و … جان خود را از دست می‌دهد و این بسیار سخت است ولی چیزی که خاطر این خانواده شهید را تسلی می‌بخشد این است که وی به خاطر مردم و امنیت جان خود را از دست داده و این در پیشگاه الهی عظمت دارد.

سردار اشتری با اشاره به دستگیری سریع قاتل قبل از از خاکسپاری شهید رنجبر و تقدیر از سردار رهام‌بخش حبیبی و همکاران انتظامی به جهت تلاش‌های شبانه‌روزی، اظهار داشت: این موضوع باعث تسلی خاطر خانواده شهید و البته همه مردم کشور شد، که داغدار این موضوع هستند.

عالی ترین مقام انتظامی کشور ادامه داد: شهید رنجبر افسر رشید و فداکاری بود که روزهای قبل از شهادتش به واسطه عملکرد خوب مورد تقدیر فرماندهان خود قرار گرفته است و بعد از شهادتش نیز این چنین اثر گذار بوده که همه سران قوا و مسئولان کشوری و مردم مطالباتی را برای اصلاح قانون به کارگیری سلاح در زمینه مبارزه با مخلان نظم وامنیت مطرح کرده‌اند.

فرمانده کل انتظامی کشور افزود: امروز فرزند این شهید بزرگوار (طاها) راه پدر خود را ادامه می‌دهد و به وجود چنین پدر ایثار و فداکاری افتخار می‌کند.

وی گفت: وظیفه‌ام این بود که در اولین فرصت برای دلجویی، همدری و رسیدگی به خواسته‌های خانواده این شهید خدمت این عزیزان برسم که به یاری خداوند این امر میسر شد.

سردار اشتری با اشاره به اینکه ان شا الله شرمنده این شهدا نباشیم و بتوانیم راه آنها را با قدرت و جدیت ادامه دهیم، به مخلان نظم و امنیت و افرادی که شرارت می‌کنند هشدار داد برخورد قاطع با آنان صورت خواهد گرفت و با استمرار طرح‌هایی هرگز اجازه نخواهیم داد که خون شهیدان عزیزمان پایمال و خدشه‌ای به امنیت کشور وارد شود.

فرمانده کل انتظامی کشور عنوان داشت: امروز کارکنان انتظامی با روحیه و اقتدار در حال انجام ماموریت هستند و ریشه کسانی که شرارت و اعمال خلاف قانون انجام می‌‎دهند می خشکانند.

عالی ترین مقام انتظامی کشور بیان کرد: به یاری خداوند متعال دستگاه قضا هرچه زودتر حکمی که حق آن شرور است را اجرا و وی را به سزای اعمال خود برساند.

در پایان این دیدار با اهدا لوح تقدیر توسط سردار اشتری از خانواده این شهید والا مقام تجلیل و قدردانی به عمل آمد و با توجه به نزدیک بودن روز پدر، فرزند شهید (طاها) نیز سجاده نماز پدر شهیدش را به فرمانده کل انتظامی کشور اهداء کرد.