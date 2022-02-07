اساسنامه صندوق ملی مسکن تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، جلسه اصلی کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت روز گذشته با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور (رئیس کمیسیون)، فلاح زاده (دبیر کمیسیون) و وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سایر اعضا برگزار شد.

در این جلسه اعضای کمیسیون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی با عنوان «اساسنامه صندوق ملی مسکن» را در دستور کار خود قرار دادند و به بحث و تبادل نظر و بیان نقطه نظرات خود در این خصوص پرداختند.

به موجب ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن مقرر شد «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی و موضوع این قانون تشکیل گردد.

همچنین براساس ماده مذکور، منابع این صندوق از محل منابع حاصل از واگذاری زمین‌های موضوع این قانون و منابع وصولی مربوط به اجاره ۹۹ ساله، مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمک‌های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی می‌گردد، تأمین می‌شود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیرانتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی و تجهیزات شهری) در توسعه شهری ایجاد شده مطابق با الگوی مصوب شورای عالی مسکن برای طرح (پروژه) های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد.

طبق تبصره (۲) ماده یاد شده، مقرر شده بود اساسنامه صندوق ملی مسکن در چارچوب اصل (۸۵) قانون اساسی مشتمل بر اهداف، کارکردها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیأت امنا، هیأت عامل و سایر موارد حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون جهش تولید مسکن، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیئت وزیران برسد.

موضوع در جلسات متعدد تخصصی کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه نسانی دولت مطرح و پس از بررسی کارشناسی و بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات اعضای کمیسیون، در نهایت در جلسه اصلی با اصلاحاتی تصویب شد.

به موجب «اساسنامه صندوق ملی مسکن» صندوق با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل، استقلال اداری و مالی و وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل و براساس مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی اداره می‌شود. همچنین موضوع فعالیت و وظایف صندوق، منابع مالی و مصارف صندوق، ارکان صندوق شامل هیئت امنا، هیئت عامل و ترکیب اعضا و اختیارات آنها و نیز بازرس قانونی (حسابرس) از دیگر مواد اساسنامه یاد شده است.

گفتنی است، پیشنهاد «اساسنامه صندوق ملی مسکن» در ادامه و به منظور تصویب نهایی، در نوبت طرح در هیئت دولت قرار خواهد گرفت.