توضیحات تکمیلی پلیس گیلان درباره دستگیری یکی از مدیران ارشد گمرک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین حسن پور در خصوص انتشار خبر دستگیری یکی از مدیران ارشد گمرک گیلان توسط پلیس امنیت اقتصادی و واکنش ناظر گمرکات استان، اظهار کرد: در پی ارجاع یک فقره پرونده قضائی با موضوع اخذ رشوه توسط یکی از مسئولان گمرک استان به پلیس، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با تحقیقات پلیس و بررسی اسناد و مدارک موجود، صحت موضوع و اخذ رشوه توسط متهم ۵۱ ساله محرز شد، افزود: طی هماهنگی‌های به عمل آمده با مرجع قضائی، رئیس حقوقی گمرکات استان گیلان به اتهام اخذ رشوه ۱۶ میلیارد ریالی دستگیر و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

جانشین فرمانده انتظامی گیلان تاکید کرد: پلیس برای برخورد با مفاسد اقتصادی مصمم بوده و اسیر برخی جوسازی‌های رسانه‌ای نمی‌شود.