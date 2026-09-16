پاکستان کاردار هند را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه وزارت خارجه پاکستان، وزارت امور خارجه پاکستان امروز کاردار هند در اسلام‌ آباد را احضار و مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به اقدام بسیار تحریک‌آمیز و غیرقابل‌قبول یکی از شناورهای نیروی دریایی هند در منطقه انحصاری اقتصادی (EEZ) پاکستان در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ (دیروز سه شنبه) ابراز کرد.

وزارت خارجه پاکستان در این بیانیه اعلام کرد: در حالی که نیروی دریایی پاکستان مشغول برگزاری رزمایش دوسالانه «سی‌اسپارک-۲۶» (SEASPARK-۲۶) بود، شناور هندی با انجام مانورهای تهاجمی در فاصله‌ای بسیار نزدیک و خطرناک نسبت به کشتی نیروی دریایی پاکستان، موجب برخورد میان دو شناور شد. این حادثه نقض جدی قوانین بین‌المللی و توافق‌نامه دوجانبه سال ۱۹۹۱ در خصوص «اطلاع‌رسانی پیش‌دستانه درباره رزمایش‌ها و جابجایی نیروهای نظامی» محسوب می‌شود و خطر تشدید تنش‌ها در منطقه را به همراه داشت.

اسلام آباد اضافه کرد: از کاردار هند خواسته شد تا به دهلی نو اعلام کند که پاکستان این اقدام خصمانه هند را قویاً رد می‌کند. همچنین از طرف هندی خواسته شد تا به طور دقیق به قوانین بین‌المللی و توافق‌نامه‌های دوجانبه، به‌ویژه آن دسته از توافقاتی که با هدف پیشگیری از حوادث دریایی منعقد شده‌اند، پایبند باشد. پاکستان از جامعه جهانی می‌خواهد تا از هند درخواست کند که رویکرد خصمانه خود را کنار بگذارد و از اقدامات غیرمسئولانه‌ای که می‌تواند موجب بی‌ثباتی بیشتر در جنوب آسیا شود، خودداری کند.