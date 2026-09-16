۳۰۹ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در کرمانشاه معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کریمی از امحای ۳۰۹ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز خبر داد و بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با موارد تضییع حقوق عامه و اخلال در نظام اقتصادی و توزیع انرژی تأکید کرد.

وی با تشریح ابعاد حقوقی استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز اظهار کرد: استفاده غیرمجاز از انشعابات برق برای استخراج رمزارز، علاوه بر اتلاف منابع ملی، می‌تواند موجب اختلال در شبکه توزیع برق سراسری و وارد شدن خسارت به زیرساخت‌های عمومی شود و از منظر قضایی نیز استفاده غیرمجاز از انشعابات، مشمول مجازات‌های قانونی است.

کریمی افزود: دادسرای مرکز استان کرمانشاه در راستای وظایف خود برای صیانت از حقوق بیت‌المال و با استناد به قوانین مربوط به بهره‌برداری غیرمجاز از انرژی، دستورات قضایی لازم را برای شناسایی، توقیف و در نهایت امحای تجهیزات مکشوفه صادر کرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ادامه داد: این اقدامات با هدف جلوگیری از تکرار تخلف و ایجاد بازدارندگی در برابر متخلفان انجام شده و دستگاه قضایی برخورد با مصادیق غیرمجاز در حوزه مصرف انرژی را در چارچوب قوانین پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به غیرقانونی بودن استخراج رمزارز بدون دریافت مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در مواجهه با افرادی که با سودجویی شخصی، پایداری شبکه توزیع برق استان را با مخاطره مواجه می‌کنند، مسامحه نخواهد کرد و پرونده‌های تشکیل شده در این زمینه با سرعت و دقت در شعب ویژه رسیدگی می‌شوند.

کریمی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های غیرمجاز، موارد را از طریق مراجع انتظامی یا سامانه گزارش‌های مردمی شرکت توزیع برق اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم برای حفظ پایداری شبکه برق و صیانت از حقوق عمومی انجام شود.