به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر چهارشنبه در آیین افتتاح شرکت تعاونی در بوشهر اظهار کرد: بهره‌برداری از واحدهای صنعتی و اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی و تعاون‌گران در شرایط کنونی کشور، اقدامی امیدآفرین و واجد ارزش مضاعف برای پیشبرد اهداف اقتصادی نظام است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت‌های بالای این استان در حوزه تعاون، گفت: سهم بخش تعاون در اقتصاد بوشهر بین ۷ تا ۱۰ درصد برآورد می‌شود که این رقم فراتر از میانگین ۴ تا ۵ درصدی در سطح کشور است.

وی با اشاره به جزئیات فنی این واحد تولیدی افزود: شرکت تعاونی کولاک صنعت لیان با مجموع سرمایه‌گذاری ۱۹ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است که از این میزان، ۱۸ میلیارد تومان آن از محل خط اعتباری ویژه تسهیلات بخش تعاون تأمین شده و زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر را فراهم کرده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر تصریح کرد: با وجود اینکه سهم بخش تعاون در استان از میانگین کشوری بالاتر است، اما این ظرفیت با پتانسیل‌های واقعی استان فاصله دارد و تلاش ما بر این است که با بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی استان از جمله در حوزه‌های صید، صیادی و آبزی‌پروری، این سهم را بیش از پیش ارتقا دهیم.

پروانه از اختصاص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار جدید به تعاونی‌های استان خبر داد و گفت: این مبلغ با مشورت اتاق تعاون و بر اساس اولویت‌بندی، برای تقویت بنیه اقتصادی تعاونی‌ها به این بخش تزریق خواهد شد.

وی یادآور شد: اولویت راهبردی این اداره‌کل در سال جاری، رفع موانع حقوقی و قانونی پیش‌روی تعاونی‌هاست و در همین راستا دستور ویژه‌ای برای معاونت حقوقی وزارتخانه جهت حل چالش‌های حقوقیِ تعاونی‌های مسکن و واحدهای بزرگ صادر شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر خاطرنشان کرد: همزمان با ایام هفته تعاون، برنامه‌های متعددی برای افتتاح و بهره‌برداری از طرح‌های اقتصادی در شهرستان‌های دشتستان و دشتی با حضور مسئولان استانی پیش‌بینی شده است که به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پروانه در پایان از حمایت‌های نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به‌ویژه جعفر پورکبگانی نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در راستای پیگیری مسائل حوزه کار و تعاون و همچنین همکاری‌های بانک توسعه تعاون و اتاق تعاون استان قدردانی کرد.