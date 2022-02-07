به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، محمدرضا داورزنی در پایان نشست امروز کمیته فنی، در حکمی غلامرضا مومنیمقدم را به عنوان سرمربی تیم ملی والیبال جوانان پسر ایران منصوب کرد.
تیم والیبال جوانان ایران به عنوان مدافع عنوان قهرمانی خود را برای حضور شایسته در رقابتهای قهرمانی ۲۰۲۲ آسیا که از ۳۱ مرداد تا هفتم شهریور سال ۱۴۰۱ در کشور بحرین برگزار میشود، آماده میکند.
این رقابتها سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع کرونا برگزار نشد و والیبال ایران در سال ۲۰۱۸ برای ششمین بار عنوان قهرمانی رده سنی جوانان زیر ۲۰ سال آسیا را به دست آورد.
مؤمنی مقدم سابقه ۱۳ سال مربیگری در تیمهای ملی والیبال را در پرونده کاری خود دارد که ۱۱ سال آن در تیمهای ردهسنی پایه بوده است.
مؤمنی مقدم در نشست کمیته فنی که امروز در فدراسیون والیبال برگزار شد، برنامههای آماده سازی تیم جوانان را برای حضور در رقابتهای قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۲ تشریح کرد.
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