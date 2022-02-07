رمان «کریستوفر» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رمان جدید آمنه پازکی به نام «کریستوفر» توسط انتشارات شهر کتابخون منتشر شد.

وی پیش از این رمان «ادموند» را منتشر کرده بود که بسیار مورد استقبال علاقمندان در کتاب و کتابخوانی قرار گرفت.

اما در رمان جدید پازکی که کریستوفر نام دارد، کریستوفر همیلتون مامور ارشد ام آی ۵ است، درست در لحظه ای که برای اولین بار در زندگی عاشق می شود به اجبار پایش به ماجرایی باز می شود که هم زندگی حرفه ای و هم زندگی خانوادگی اش زیر و رو می شود. کریستوفر ناچار می شود به عنوان یک مامور نفوذی وارد جمعی از دانشجویان و فعالان مسلمان انگلستان شود در انجام این ماموریت وارد ماجراهایی پرفراز و نشیب زندگی اش می شود.

آمنه پازکی در این اثر هم مانند دو جلد ادموند به روایت داستانی پر کشمکش می پردازد که حساسیت مبحث دشمن شناسی در قالب داستانی جذاب برای جوانان امروز بیان می کند.

کتاب «کریستوفر» به قلم آمنه پازکی در ۳۸۳ صفحه و به قیمت ۹۹ هزار تومان توسط انتشارات شهر کتابخون وارد بازار نشر شد.