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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۶:۱۷

رئیس کل دادگستری استان فارس:

توسعه قضایی و زیرساخت ها با دوران رژیم ستمشاهی قابل مقایسه نیست

توسعه قضایی و زیرساخت ها با دوران رژیم ستمشاهی قابل مقایسه نیست

شیراز – رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: توسعه قضایی و زیرساخت های آن با دوران رژیم ستمشاهی قابل مقایسه نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام کاظم موسوی در مراسم بزرگداشت ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز فراز و نشیب‌های زیادی داشته است گفت: آنچه مهم است اینکه هیچیک از جریانات و چالش‌ها نتوانسته به اساس حکومت اسلامی لطمه و خدشه‌ای وارد کند.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی ما معجزه قرن و به تعبیر برخی سیاسیون یک زلزله وسیع و بزرگی بود که ریشه‌های ظلم و ستم و تباهی را در نوردید و به برکت خون شهدا درخت تنومند و شکوهمند اسلام در این مرز و بوم برافراشته شد.

وی بر لزوم توجه و هوشیاری مردم و مسئولان کشور به منظور صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تاکید و خاطرنشان کرد: حفظ نظام، بصیرت، آگاهی و اطاعت از رهبر فرزانه انقلاب حضرت امام خامنه ای «مد ظله العالی» مهمترین رمز موفقیت و سعادتمندی ایران اسلامی خواهد بود.

رئیس کل دادگستری فارس باگرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و همه شهدای والا مقام انقلاب اسلامی با بیان اینکه امنیت، امکانات و رفاه امروز مردم با دوران طاغوت ستم شاهی هرگز قابل مقایسه نیست گفت: تا قبل از به پیروزی رسیدن این انقلاب مردم از کمترین امکانات رفاهی آب و برق وسایل معیشتی محروم بودند که امروز بحمدالله رشد و شکوفایی و عظمت ایران اسلامی از برکات این انقلاب است.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی به توسعه و تحول قضائی پس از گذشت چهل و سه بهار از انقلاب اشاره کرد و افزود: مردم باید قدردان نظام باشند چرا که توسعه قضائی و زیرساخت‌های آن در حال حاضر با دوران رژیم ستمشاهی به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست و امروز در تمام شهرهای ایران اسلامی علاوه بر تأسیس دادگستری و دادگاه با استفاده از فناوری‌های نوین الکترونیکی، بسیاری از مشکلات و هزینه‌ها و رفت و آمد مردم به دادگستری کاهش یافته است.

وی ضمن قدردانی از معاونت منابع انسانی و امورفرهنگی دادگستری به سبب برگزاری مناسبت‌های دهه فجر انقلاب تصریح کرد: برگزاری چنین جشن‌ها و برنامه‌هایی لازم و ضروری است و نسل جوان این انقلاب باید بدانند که برای حفظ اقتدار و به ثمر رسیدن این نظام اسلامی چه خون‌هایی ریخته شده است تا ضمن صیانت از ارزش‌های والای نظام مقدس جمهوری اسلامی حافظ خون شهدا و پشتیبان ولایت فقیه باشند.

رئیس شورای قضائی استان فارس با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودند آینده ایران اسلامی روشن است، گفت: قطعاً افق‌های آینده این مرز و بوم روشن است و تبلیغات سو دشمنان و معاندین نظام اثرگذار نخواهد بود.

حجت الاسلام موسوی بر حفظ احترام و تکریم ارباب رجوع و رفع مشکلات مراجعه کنندگان به دستگاه قضائی استان از سوی قضات و کارکنان نیز تأکید کرد وگفت: قضات و کارکنان ضمن حفظ روحیه انقلابی با اهتمام و تلاش هر چه بیشتر در راستای اجرای سیاست‌های دستگاه قضا و فرمایشات و دستورالعمل‌های ریاست معظم قوه گام بردارند.

گفتنی است در پایان این مراسم ضمن تجلیل از مقام شامخ شهید قمری و شهید رکنی از خانواده معظم این دو شهید والامقام انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی با اهدا لوح یادبود از سوی رئیس کل دادگستری فارس قدردانی شد.

کد مطلب 5419356

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