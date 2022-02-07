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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۹:۴۱

الدحیل مانع تراشی می‌کند؛

اعلام آخرین وضعیت انتقال رامین رضاییان به پرسپولیس

اعلام آخرین وضعیت انتقال رامین رضاییان به پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس مذاکراتی را برای جذب رامین رضاییان مدافع تیم الدحیل قطر انجام داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین رضاییان یکی از بازیکنان مدنظر یحیی گل محمدی برای تقویت پرسپولیس است. این بازیکن تاکنون موفق نشده به پرسپولیس اضافه شود.

رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس در پایان بازی پرسپولیس با فولاد که منجر به از دست رفتن قهرمانی پرسپولیس در سوپرجام شد، توضیحاتی درباره وضعیت رامین رضاییان ارائه کرد.

درویش در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه اختصاصی سیرجان گفت: برای رامین رضاییان صحبت‌های مقدماتی انجام دادیم ولی باشگاهی که بازیکن در آن است (الدحیل قطر) مشکلاتی را عنوان کرده است. در حال رایزنی هستیم. من، یحیی و افشین (پیروانی) تمام تلاشمان را می‌کنیم که اگر مسیری میسر باشد انجام بدهیم.

کد مطلب 5419498
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • بابک رحیمی IR ۰۰:۱۲ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
      13 0
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      بدترین مدیر عامل تاریخ باشگاه شما هستین اقای درویش بخدا هیچی از فوتبال نمی دونی فقط رقیب هارو نگاه کن یاد بگیر
    • ایمان IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
      14 1
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      شما اگه مسیری هم گذاشتین میسر باشه، استقلال یه بازیکن مصدوم داشت کرونا رو بهونه کرد بازیاش لغو شد، حالا خریداش کرده مصدوماشم آماده شدن داره بازیاش انجام میده. پرسپولیس نصفه بازیکناش مصدوم بودن ولی مردنه بازی به این مهمی رو انجام داد، ولی متاسفانه جواد نکونام و تیمش یه فوتبال کثیف بازی کردن
    • GB ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
      4 9
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      ببینید برادر اول اینکه شما راجب بازی استقلال وحواشیش با هوادر مطلب خاصی نگذاشتید ودرثانی امسال وضعیتش معلومه پرسپولیس می خواد قهرمان بشه باید با همین تیم و بدون انتظار از گرفتن بازیکن تلاش کنه چون همه می دونن مگه یه تیم چند سال باید قهرماان بشه بقول یه بزرگوار
    • IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
      0 0
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      واقعا اکه طرفدار باشین تیمو نمی‌برم تو حاشیه درویش تازه اومد بزارین 2هفته بگذره اکه کار انجام نداد حق باشما تیم بدهکار چرا متوجه نمیشین

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