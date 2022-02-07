اعلام آخرین وضعیت انتقال رامین رضاییان به پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، رامین رضاییان یکی از بازیکنان مدنظر یحیی گل محمدی برای تقویت پرسپولیس است. این بازیکن تاکنون موفق نشده به پرسپولیس اضافه شود.

رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس در پایان بازی پرسپولیس با فولاد که منجر به از دست رفتن قهرمانی پرسپولیس در سوپرجام شد، توضیحاتی درباره وضعیت رامین رضاییان ارائه کرد.

درویش در جمع خبرنگاران حاضر در ورزشگاه اختصاصی سیرجان گفت: برای رامین رضاییان صحبت‌های مقدماتی انجام دادیم ولی باشگاهی که بازیکن در آن است (الدحیل قطر) مشکلاتی را عنوان کرده است. در حال رایزنی هستیم. من، یحیی و افشین (پیروانی) تمام تلاشمان را می‌کنیم که اگر مسیری میسر باشد انجام بدهیم.