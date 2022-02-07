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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۹:۴۹

در نقل و انتقالات نیم فصل؛

درخواست ۶ میلیون دلاری از پرسپولیس برای جذب بازیکن خارجی!

درخواست ۶ میلیون دلاری از پرسپولیس برای جذب بازیکن خارجی!

باشگاه پرسپولیس برای جذب یک بازیکن خارجی باید مبلغ ۶ میلیون دلار هزینه می‌کرده است!

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شروط یحیی گل محمدی برای ادامه کار در پرسپولیس جذب بازیکنان جدید در نقل و انتقالات نیم فصل بود.

گفته می‌شد گل محمدی حتی خواهان جذب بازیکنان خارجی هم شده است اما ظاهراً این درخواست منتفی است.

رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که آیا بازیکن خارجی هم جزو درخواست‌های گل محمدی بوده است؟ گفت: بازیکن شاخصی نیست. یک بازیکن بود که برای انتقالش نامه زدیم. در پاسخ گفتند ۵ میلیون دلار برای رضایتنامه و ۱ میلیون دلار برای قراردادش پول می‌خواهند. تیم‌های ایرانی و حداقل ما چنین پولی نداریم.

کد مطلب 5419502
مهدی مرتضویان

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