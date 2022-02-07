به گزارش خبرگزاری مهر، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا امروز دوشنبه پس از دیدار با «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واشنگتن در کنفرانس خبری مشترکی با وی شرکت کرد.

وزیر خارجه آمریکا در این کنفرانس مطبوعاتی در خصوص تنش های ادعایی غرب در مرز میان روسیه و اوکراین گفت: ضمن هماهنگی با متحدان خود، به روسیه اطلاع دادیم که هرگونه تحریم احتمالی علیه مسکو، طولانی مدت خواهد بود.

«آنتونی بلینکن» در این خصوص ادامه داد: ما با متحدان خود برای بدترین سناریو آماده ایم تا از امنیت اروپا دفاع کنیم. ما به هماهنگی با متحدان خود و شورای انرژی در مورد در دسترس بودن اقدامات احتیاطی در صورت تحت تأثیر قرار گرفتنِ منابع انرژی ادامه می دهیم.

از سوی دیگر، «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: ما در خطرناک ترین لحظه برای امنیت اروپا از زمان جنگ سرد تا کنون زندگی می کنیم. هنوز فرصت برای حل دیپلماتیک بحران اوکراین وجود دارد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادعا کرد: از ابزارهایی در اروپا بهره مند هستیم که می تواند (در صورت حمله ادعایی مسکو به کی‌یف) به روسیه آسیب وارد کند. نگران تشدید تنش در مرز روسیه هستیم. می خواهیم به نحوی عمل کنیم که نگرانی های همگان مورد بررسی قرار گیرد. نگرانی های روسیه هم باید مورد بررسی قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: ما خودمان را برای بدترین سناریو آماده کرده ایم. ۱۳۰ هزار نیروی نظامی در مرز روسیه با اوکراین مستقر هستند. در نامه ای به سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از آن ها خواسته ایم تا پاسخ های خود را آماده کنند و در حال هماهنگی ِ آن ها در این خصوص هستم. در صدد تهدید احدی نیستیم؛ اما می خواهیم روشن کنیم که تهدیدها چه پیامدی در پی دارد.

تنش ها بین غرب (آمریکا و ناتو) و روسیه بر سر بحران اوکراین بالا گرفته است.

غرب مسکو را به آماده شدن برای حمله به اوکراین متهم می کند و تهدید به انجام اقدامات تلافی جویانه مانند اعمال تحریم های فلج کننده بر مسکو و ارسال تسلیحات پیشرفته به کی یف نموده است.

روسیه اما تمام این اتهامات را رد کرده و می گوید که این غرب و ناتو است که با ارسال سلاح و استقرار تجهیزات و زیرساخت های خود در نزدیکی مرزهای روسیه مسبب اصلی بروز تنش ها در این منطقه شده است.

روسیه بارها با رد اتهامات غربی ها و در راس آنها آمریکا و ناتو اعلام کرده است که هیچ گونه قصدی برای حمله به اوکراین ندارد و این غرب و ناتو است که مسبب تنش زایی در شرق اروپا هستند.