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۱۸ بهمن ۱۴۰۰، ۲۱:۵۹

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دیدار رئیس مرکز منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه با امیرعبداللهیان

دیدار رئیس مرکز منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه با امیرعبداللهیان

رئیس مرکز منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه برای اطلاعات بلایای طبیعی سازمان ملل متحد با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،«لیتزیا روسا نو» رئیس مرکز منطقه‌ای آسیا و اقیانوسیه برای اطلاعات بلایای طبیعی سازمان ملل متحد( اپدیم) امروز در ابتدای مأموریت خود در کشورمان با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار کرد.

همچنین «سلام زواوی» سفیر جدید دولت فلسطین در جمهوری اسلامی ایران نیز امروز در آغاز مأموریت خود در کشورمان با حسین امیرعبداللهیان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.

از طرف دیگر «آلبرتو گونزالس کاسالس» سفیر جدید جمهوری کوبا در جمهوری اسلامی ایران نیز امروز در آغاز مأموریت خود، با حضور در وزارت امور خارجه، با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرده است.

براساس این گزرش، «کریستین دیدیه‌دوسی» سفیر سوئیس در جمهوری اسلامی ایران نیز امروز در پایان مأموریت خود در کشورمان با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کرد.

کد مطلب 5419581

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