به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن حسینی دیباجی شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت ایّام الله دهه فجر انقلاب اسلامی در حوزه علمیه صادقیه سمنان در جمع طلاب و روحانیان سمنانی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران زمینه ساز ظهور حضرت مهدی (عج) است، بیان کرد: هدف امام خمینی (ره) از انقلاب اسلامی این بود که حکومت اسلامی بر پا کند، دنیا را علیه ظلم بیدار و ابهت پوشالی آمریکا را با همت مردم ایران از بین ببرد.

وی افزود: در طول دوران انقلاب اسلامی از گذشته تا به امروز رویش‌های زیادی ایجاد شده است و البته نصرت‌های الهی در پیش است و علی رغم اینکه دشمن تلاش می‌کند تا با روش‌های مختلف در جامعه القای ناامیدی کند اما با روی کار آمدن دولت انقلابی امیدهای زیادی در مردم بوجود آمده است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه استان سمنان با تاکید بر مطالبه گری جریان انقلابی تصریح کرد: باید مطالبه گری از راه درست و منطقی و عاقلانه انجام شود و ما در این مسیر وام دار کسی نیستیم و باید همه کمک کنیم تا بتوانیم با موفقیت از مشکلات عبور کنیم و پرچم این انقلاب را به دست صاحب اصلی آن برسانیم.

حسینی دیباجی با گرامیداشت یاد و خاطره مرجع عالیقدر شیعه آیت الله صافی گلپایگانی عنوان کرد: آیت الله صافی گلپایگانی عالمی بصیر بود و خدمات زیادی در انقلاب اسلامی داشت، انسانی متواضع و مردی بزرگ بود که دنیا این چنین افراد بزرگی را کم دیده است.

به گزارش مهر، این مراسم به همت حوزه مقاومت شهید محلاتی و پایگاه بسیج طلاب حوزه صادقیه سمنان برگزار شد.