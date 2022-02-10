به گزارش خبرنگار مهر، افتتاحیه طرح‌های متعدد وزارت نیرو و نفت و همچنین برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست مهمترین رویدادهای حوزه آب و انرژی در هفته اخیر بود.

افتتاحیه طرح‌های وزارت نیرو و نفت

این هفته به دلیل فرا رسیدن دهه فجر، هفته افتتاحیه طرح‌های توسعه‌ای متعددی در کشور بود. در همین راستا سید ابراهیم رئیسی، ریاست جمهوری کشور با حضور در محل وزارتخانه نیرو و شرکت ملی گاز در آیین رونمایی از این طرح‌ها شرکت کرد.

دوشنبه، هجدهم بهمن وی با حضور در وزارت نیرو طرح‌های آب‌رسانی به ۴۸۰ روستا و برق‌رسانی به ۲۱۱ روستا را به شکل رسمی افتتاح کرد. همچنین در این مراسم بهره‌برداری از مولدهای خورشیدی قابل حمل که به ۱۰ هزار خانوار عشایری تحویل شده است، آغاز شد. رئیس جمهور همچنین دستور آغاز عملیات اجرایی طرح جهاد آب‌رسانی به ۱۰ هزار روستا را صادر کرد. علاوه بر این عملیات اجرایی طرح جهادی توسعه و بهسازی شبکه برق ۴۵۰۰ روستا نیز آغاز شد.

علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو نیز در این مراسم گفت: راه‌اندازی ۳۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید طی چهار سال در دستور کار قرار دارد که از این میزان ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه‌هایی است که تحت مدیریت وزارت نیرو توسط بخش خصوصی و مالکیت دولتی، ۱۰ هزار مگاوات توسط صنایع بزرگ و ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر راه‌اندازی خواهد شد البته در حال حاضر کارهای عملیاتی ۵۶۰۰ مگاوات برق صنایع بزرگ آغاز شده است.

وی گفت: مهمترین چالش ما زمستان سال جاری و تابستان سال آینده است البته زمستان را با ظرفیت‌های درون دولت مدیریت کرده‌ایم و برای پیک ۱۴۰۱ راه‌اندازی ۶۰۶۲ مگاوات ظرفیت جدید را در دستور کار داریم. این ظرفیت در چارچوب ۲۷ واحد حرارتی با ظرفیت ۴۲۶۵ مگاوات، یک واحد حرارتی با ظرفیت ۱۸۳ مگاوات و ۷۳ واحد تجدیدپذیر با ظرفیت ۵۰۱ مگاوات انجام خواهد شد.

چهارشنبه نیز طرح‌های گازرسانی و پتروشیمی به ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومان با حضور سید ابراهیم رئیسی، افتتاح شد و رئیس جمهور آغاز طرح‌های انتقال گاز را اعلام کرد.



در این مراسم گازرسانی به ۱۴ شهر، ۱۴۵۹ روستا و تعداد ۴۱۱۴ واحد صنعتی با سرمایه‌گذاری ۵.۲ هزار میلیارد تومان، ۱۱ طرح انتقال گاز با سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان و طرح پتروشیمی پتروکیمیای ابن‌سینا واقع در استان خوزستان با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون دلار (معادل ۱.۲ هزار میلیارد تومان) افتتاح شد.



همچنین، سید ابراهیم رئیسی، آغاز گازرسانی به ۱۰ شهر و ۱۲۳۹ روستای کشور با مجموع سرمایه‌گذاری ۳.۹ هزار میلیارد تومان با محوریت مناطق کم‌برخوردار و آغاز به کار ۸ طرح انتقال گاز به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان را اعلام کرد.

جواد اوجی، وزیر نفت با بیان اینکه اجرایی شدن سوآپ گاز ترکمنستان از مسیر ایران به مقصد آذربایجان به پایداری گاز در شمال شرق کشور کمک کرده است، افزود: با تعمیرات و اورهال پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال، همچنین استفاده از برخی ترفندها خوشبختانه در هیچ استان و شهرستان کشور قطعی گاز نداشتیم.

وزیر نفت به تأمین سوخت مایع نیروگاه‌ها به‌عنوان یکی از دغدغه‌های وزارت نفت اشاره کرد و گفت: با افزایش هزینه تانکرهای سوخت‌رسان و ایجاد انگیزه، ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها و صنایع ۱.۵ میلیارد لیتر بیشتر از پارسال بوده است، در حالی که آغاز به‌کار دولت سقف سوخت مایع نیروگاه‌ها و صنایع ۲۵ درصد کمتر از پارسال بود.

افتتاح بزرگترین رویداد صنعت پتروشیمی

دوشنبه، هجدهم بهمن‌ماه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست، با حضور وزیر نفت و معاونین وی افتتاح شد. در این نمایشگاه در حدود ۴۵۰ مشارکت کننده داخلی و خارجی و نیز ۳۰۰ بازرگان از سراسر جهان نظیر آلمان، چین، برزیل، ایتالیا، ترکیه حضور دارند.

جواد اوجی در نشست افتتاحیه از انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری به میزان 4.5 میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی و خارجی خبر داد.

همچنین مرتضی شاهمیرزایی، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در نشست خبری خود با بیان اینکه در حال حاضر ۱۴۰ نوع محصول پتروشیمی و ۳۳۳ گرید توسط صنعتگران پتروشیمی تولید می‌شود، گفت: وزیر نفت به صنعت پتروشیمی تکلیف کرده که تا پایان دولت در زمینه تولید کاتالیست به خودکفایی برسیم و در این زمینه شرکت پژوهش و فناوری وارد عمل شده تا این برنامه پیش برود چرا که در حوزه دانش‌های فنی نیاز بیشتری داریم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر میزان واردات محصولات و مواد اولیه صنایع پتروشیمی گفت: در رابطه با واردات وزارت صمت متأسفانه در سالهای اخیر در بحث صدور مجوزها و تأمین خوراک آنها هماهنگی لازم را انجام نداده بود که نتیجه آن طبیعتاً واردات مواد اولیه پتروشیمی می‌شده است. سال گذشته یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار واردات داشتیم که خوشبختانه این میزان امسال به یک میلیارد و پانصد میلیون رسیده و این روند کاهش خواهد یافت و نیاز ما به واردات به صفر خواهد رسید.