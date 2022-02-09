۳۰ سال نظام اداری کشور دست لیبرال ها بود/توسعه نگاه جهادگرانه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار زهرایی شامگاه چهارشنبه در مراسم بهره برداری از بیش از یک هزار طرح اشتغال آفرین و اقتصاد مقاومتی در فارس افزود: یاد بگیریم در کنار هم کار کنیم انسجام داشتن را به عنوان یک ضرورت در برهه فعلی در سطح جامعه بدانیم تا بتوانیم به اعتلای کشور و انقلاب کمک کنیم؛ یک راهکار مهم در بحث اقتصادی کار گروهی و تعاونی است.

وی تصریح کرد: در جنگ اقتصادی نگاه جهادگرانه در مقابل نگاه سوداگرانه قرار گرفته است ۳۰ سال نظام اداری کشور در دست لیبرال‌ها بود؛ دولت جدید نسبت به این نگاه حرف مخالفی زده و به دنبال مردمی کردن اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های درونی کشور است و امیدواریم این موضوع عملی شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد: البته همه باید در این مسیر کمک کنند و مجلس نقش آفرینی نماید تا رفع مشکلات اقتصادی و محرومیت زدایی رقم بخورد در این راه همه باید جهاد کنیم، در مقابل رانت گرایان باید ایستاد و مطمئن باشید این به سود مردم است.

سردار زهرایی با اشاره به افتتاح یک هزار و ۸۷ کارگاه اشتغال رأی اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی بسیج سازندگی در استان فارس گفت: این کارگاه‌های اجتماع محور یک نمونه است و نشان می‌دهد که مسیر جدیدی در حال باز شدن است و این پیام را دارد که ای مردم همانگونه که در برهه‌های مختلف حضور یافته اید و نقش افرینی کرده اید در اقتصاد نیز وارد میدان شوید و با اقدام گروهی و منسجم از این برهه سخت نیز عبور کنید و بدانید سازمان بسیج سازندگی به عنوان تسهیلگر نه تصدی گر همگام با شماست.