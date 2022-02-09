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۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ۰:۵۷

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور :

۳۰ سال نظام اداری کشور دست لیبرال ها بود/توسعه نگاه جهادگرانه

۳۰ سال نظام اداری کشور دست لیبرال ها بود/توسعه نگاه جهادگرانه

شیراز - رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور گفت:در جنگ اقتصادی نگاه جهادگرانه در مقابل نگاه سوداگرانه است ۳۰ سال نظام اداری کشور در دست لیبرال ها بود؛ دولت جدید نسبت به این نگاه حرف مخالف می زند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار زهرایی شامگاه چهارشنبه در مراسم بهره برداری از بیش از یک هزار طرح اشتغال آفرین و اقتصاد مقاومتی در فارس افزود: یاد بگیریم در کنار هم کار کنیم انسجام داشتن را به عنوان یک ضرورت در برهه فعلی در سطح جامعه بدانیم تا بتوانیم به اعتلای کشور و انقلاب کمک کنیم؛ یک راهکار مهم در بحث اقتصادی کار گروهی و تعاونی است.

وی تصریح کرد: در جنگ اقتصادی نگاه جهادگرانه در مقابل نگاه سوداگرانه قرار گرفته است ۳۰ سال نظام اداری کشور در دست لیبرال‌ها بود؛ دولت جدید نسبت به این نگاه حرف مخالفی زده و به دنبال مردمی کردن اقتصاد و استفاده از ظرفیت‌های درونی کشور است و امیدواریم این موضوع عملی شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد: البته همه باید در این مسیر کمک کنند و مجلس نقش آفرینی نماید تا رفع مشکلات اقتصادی و محرومیت زدایی رقم بخورد در این راه همه باید جهاد کنیم، در مقابل رانت گرایان باید ایستاد و مطمئن باشید این به سود مردم است.

سردار زهرایی با اشاره به افتتاح یک هزار و ۸۷ کارگاه اشتغال رأی اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی بسیج سازندگی در استان فارس گفت: این کارگاه‌های اجتماع محور یک نمونه است و نشان می‌دهد که مسیر جدیدی در حال باز شدن است و این پیام را دارد که ای مردم همانگونه که در برهه‌های مختلف حضور یافته اید و نقش افرینی کرده اید در اقتصاد نیز وارد میدان شوید و با اقدام گروهی و منسجم از این برهه سخت نیز عبور کنید و بدانید سازمان بسیج سازندگی به عنوان تسهیلگر نه تصدی گر همگام با شماست.

کد مطلب 5421407

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