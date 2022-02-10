ضرورت حمایت همه جانبه از هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین خرم شامگاه چهارشنبه در دیدار با معاون بهداشت درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر و سرپرست جدید هلال احمر استان بر لزوم حمایت همه جانبه از هلال احمر تاکید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی با تبریک ایام الله دهه فجر گفت: جمعیت هلال احمر یکی از بنیادی‌ترین و سیستماتیک ترین سازمان‌های بین المللی است که در کشور ما دارای سابقه طولانی و درخشان باشد و الگویی است برای همه مجموعه‌های مردم نهاد که در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر، در حوادث کارنامه درخشانی دارد برای ما جمعیت هلال احمر از اولویت بسیار بالایی برخوردار است.

استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: پیشروترین سازمان در حوادث همواره جمعیت هلال احمر می‌باشد حتی هلال احمر در بعضی مواقع کارهای خارج از وظیفه خود را نیز انجام می‌دهد و در سال‌های اخیر نیز در بحث مقابله با کرونا هم خدمات خوبی در کنار دانشگاه علوم پزشکی ارائه نموده است.

وی افزود: ما هر چه برای جمعیت هلال احمر کمک کنیم چه از لحاظ فکری و چه از لحاظ مالی، اینها در حکم هزینه نیستند بلکه در حکم سرمایه‌گذاری هستند و در راستای ارتقا بیشتر و پیشرفت جمعیت هلال احمر تعریف می‌شوند.

استاندار آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: فرهنگ امدادرسانی بایستی نسل به نسل و سینه به سینه به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی ادامه داد: متأسفانه استان آذربایجان شرقی یکی از استان‌های حادثه خیز کشور می‌باشد و با توجه به اینکه یک استان مرزی است، در شمال غرب کشور از جایگاه خاصی برخوردار است و در ابعاد مختلف سرنوشت‌ساز می‌باشد.

وی با اشاره به حادثه خیزی شهر تبریز گفت: یکی از گسل‌های فعال در همین تبریز است که در طول تاریخ چند زلزله وحشتناک در این شهر اتفاق افتاده است لذا از مسئولین هلال احمر کشور می‌خواهیم نگاه ویژه‌ای به استان آذربایجان شرقی داشته باشند تا یک کارگاه مطمئن در شمال غرب کشور ترتیب دهند. یک زمانی چهار پنج استان یک لشکر داشتند به نام لشکر عاشورا که یکی از کارآمدترین لشکرها در زمان جنگ بود.

خرم تصریح کرد: به صورت ویژه بایستی به حوزه امداد هوایی جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی توجه شود، در حوزه ترابری و آمبولانس، هلال احمر آذربایجان شرقی مشکل دارد که ما آماده‌ایم یک مجوز برای کل هلال احمر بگیریم و از کشورهای همسایه از امکاناتی که در داخل کشور تولید نمی‌شود وارد کنیم و یک مرکز دپوی کالا و اقلام برای هلال احمر در شمال غرب کشور راه اندازی نمائیم.

وی اظهار داشت: ما از همه عزیزانی که در سال‌های گذشته در جمعیت هلال احمر تلاش کردند تقدیر و تشکر می‌کنیم و برای مدیر جدید جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی، آقای دکتر منجم که از نیروهای فعال و خوش‌فکر و جوان با روحیه بسیجی هستند آرزوی موفقیت می‌کنیم.

خرم در پایان گفت: مجموعه استانداری همواره در کنار جمعیت هلال احمر خواهد بود و نسبت به تقویت هلال احمر اقدام خواهیم کرد.