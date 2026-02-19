نام نویسی ۴۱۱ نفر برای انتخابات شوراهای روستاهای دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه ناسار بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در فرمانداری دامغان درباره آخرین روند تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای این شهرستان بیان کرد: در پایان ششمین روز ثبت‌نام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستاهای شهرستان دامغان، تعداد ۴۱۱ نفر در این انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۱۹۹ نفر در بخش مرکزی و ۲۱۲ نفر در بخش امیرآباد اقدام به ثبت‌نام کرده اند که آمار نسبتاً خوبی است.

فرماندار دامغان همچنین ادامه داد: از مجموع داوطلبان ثبت‌نام‌شده، ۳۹۲ نفر آقا و ۱۹ نفر خانم هستند که مراحل ثبت‌نام خود را به‌طور کامل انجام داده‌اند.

نوچه ناسار درباره دیگر روند های نام نویسی توضیح داد: فرآیند ثبت‌نام انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی و بخش امیرآباد تا ساعت ۲۲ امشب ادامه خواهد داشت.

وی افزود: توصیه می‌شود داوطلبان، ثبت‌نام خود را به روزها و ساعات پایانی مهلت مقرر موکول نکنند.