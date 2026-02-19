  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۵۲

نام نویسی ۴۱۱ نفر برای انتخابات شوراهای روستاهای دامغان

دامغان- فرماندار دامغان از نام نویسی ۴۱۱ نفر برای انتخابات شوراها در روستاهای این شهرستان خبر داد و گفت: از این بین ۱۹ نفر زن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه ناسار بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در فرمانداری دامغان درباره آخرین روند تائید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای این شهرستان بیان کرد: در پایان ششمین روز ثبت‌نام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی روستاهای شهرستان دامغان، تعداد ۴۱۱ نفر در این انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۱۹۹ نفر در بخش مرکزی و ۲۱۲ نفر در بخش امیرآباد اقدام به ثبت‌نام کرده اند که آمار نسبتاً خوبی است.

فرماندار دامغان همچنین ادامه داد: از مجموع داوطلبان ثبت‌نام‌شده، ۳۹۲ نفر آقا و ۱۹ نفر خانم هستند که مراحل ثبت‌نام خود را به‌طور کامل انجام داده‌اند.

نوچه ناسار درباره دیگر روند های نام نویسی توضیح داد: فرآیند ثبت‌نام انتخابات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی و بخش امیرآباد تا ساعت ۲۲ امشب ادامه خواهد داشت.

وی افزود: توصیه می‌شود داوطلبان، ثبت‌نام خود را به روزها و ساعات پایانی مهلت مقرر موکول نکنند.

کد خبر 6753985

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها