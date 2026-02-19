قطع موقت گاز در سه روستای شهرستان بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طالبی اظهار کرد: به منظور توسعه و بهبود شبکه گازرسانی، جریان گاز در روستاهای جوزار، تلگهی و دوروهان از توابع شهرستان بویراحمد روز شنبه مورخ دوم اسفند قطع خواهد شد.
وی افزود: این قطعی از ساعت ۸ صبح آغاز میشود و به مدت ۱۰ ساعت ادامه خواهد داشت که در صورت مساعد بودن شرایط جوی، عملیات در زمان مقرر انجام و گاز مشترکان وصل خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد با عذرخواهی از مشترکان بابت بروز این وقفه موقت، از ساکنان این مناطق خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، شیر اصلی گاز منازل و وسایل گازسوز را در زمان قطع گاز بسته نگه دارند و هنگام وصل مجدد، از روشن بودن شعلهها اطمینان حاصل کنند.
وی تاکید کرد: توسعه شبکه گازرسانی با هدف افزایش پایداری و ارتقای کیفیت خدمات به مشترکان در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود عملیات اجرایی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
