  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۳۸

قطع موقت گاز در سه روستای شهرستان بویراحمد

یاسوج-مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از قطع موقت گاز در سه روستای شهرستان بویراحمد در روز شنبه دوم اسفندماه ۱۴۰۴ به منظور توسعه شبکه گازرسانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید طالبی اظهار کرد: به منظور توسعه و بهبود شبکه گازرسانی، جریان گاز در روستاهای جوزار، تل‌گهی و دوروهان از توابع شهرستان بویراحمد روز شنبه مورخ دوم اسفند قطع خواهد شد.

وی افزود: این قطعی از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و به مدت ۱۰ ساعت ادامه خواهد داشت که در صورت مساعد بودن شرایط جوی، عملیات در زمان مقرر انجام و گاز مشترکان وصل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد با عذرخواهی از مشترکان بابت بروز این وقفه موقت، از ساکنان این مناطق خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، شیر اصلی گاز منازل و وسایل گازسوز را در زمان قطع گاز بسته نگه دارند و هنگام وصل مجدد، از روشن بودن شعله‌ها اطمینان حاصل کنند.

وی تاکید کرد: توسعه شبکه گازرسانی با هدف افزایش پایداری و ارتقای کیفیت خدمات به مشترکان در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود عملیات اجرایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

کد خبر 6753972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها