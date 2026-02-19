به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی‌جو عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند ثبت‌نام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان اظهار کرد: تا ساعت ۱۰ شب روز ششم، ۹۹۶۹ نفر برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا در مازندران نام‌نویسی کرده‌اند.

وی افزود: سامانه ثبت‌نام همچنان فعال است و داوطلبان می‌توانند تا ساعت ۲۳ امشب مراحل نام‌نویسی خود را تکمیل کنند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه امروز آخرین فرصت ثبت‌نام است، تصریح کرد: فرآیند نام‌نویسی از ساعت ۸ صبح آغاز شده و تا ساعت ۲۳ ادامه خواهد داشت و تمدید نخواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در مازندران این دوره از انتخابات را فرصتی مهم برای نقش‌آفرینی مردم در مدیریت محلی دانست و گفت: شوراهای اسلامی بستر تقویت مشارکت عمومی و توسعه متوازن روستاها را فراهم می‌کنند.

حسینی‌جو تأکید کرد: تمامی افراد واجد شرایط و علاقه‌مند به خدمت‌رسانی و ارتقای سطح مدیریت روستاها می‌توانند با حضور در این فرآیند، در مسیر آبادانی و پیشرفت مناطق خود گام بردارند.