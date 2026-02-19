  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۳۲

ثبت‌نام ۹۹۶۹ داوطلب در انتخابات شوراهای روستایی مازندران

ساری - رئیس ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در مازندران از ثبت‌نام ۹ هزار و ۹۶۹ نفر برای حضور در رقابت‌های شوراهای اسلامی روستا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی‌جو عصر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به روند ثبت‌نام داوطلبان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان اظهار کرد: تا ساعت ۱۰ شب روز ششم، ۹۹۶۹ نفر برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا در مازندران نام‌نویسی کرده‌اند.

وی افزود: سامانه ثبت‌نام همچنان فعال است و داوطلبان می‌توانند تا ساعت ۲۳ امشب مراحل نام‌نویسی خود را تکمیل کنند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه امروز آخرین فرصت ثبت‌نام است، تصریح کرد: فرآیند نام‌نویسی از ساعت ۸ صبح آغاز شده و تا ساعت ۲۳ ادامه خواهد داشت و تمدید نخواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در مازندران این دوره از انتخابات را فرصتی مهم برای نقش‌آفرینی مردم در مدیریت محلی دانست و گفت: شوراهای اسلامی بستر تقویت مشارکت عمومی و توسعه متوازن روستاها را فراهم می‌کنند.

حسینی‌جو تأکید کرد: تمامی افراد واجد شرایط و علاقه‌مند به خدمت‌رسانی و ارتقای سطح مدیریت روستاها می‌توانند با حضور در این فرآیند، در مسیر آبادانی و پیشرفت مناطق خود گام بردارند.

کد خبر 6753976

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها