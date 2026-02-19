به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۲۰ اعلام کرد: با توجه به اتمام مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در هیئت نظارت شهرستان، نتایج مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان فردا جمعه اول اسفند توسط فرمانداری‌ها به داوطلبان ابلاغ می‌شود.

متن اطلاعیه شماره ۲۰ به این شرح است:

بسمه تعالی

به اطلاع داوطلبان محترم انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهرهای کشور می رساند؛ در راستای اجرای بند «ب» ماده «۶۴» قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده «۷۸» آئین نامه اجرای آن و با توجه به اتمام مهلت بررسی صلاحیت داوطلبان شوراهای اسلامی شهرهای کشور در هیئت نظارت شهرستان، نتایج مربوط به بررسی صلاحیت داوطلبان طی روز جمعه تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ توسط فرمانداری‌ها به داوطلبان ابلاغ می‌شود.

لذا مستند به تبصره «۱» ماده «۷۸» آئین نامه اجرایی مذکور و در راستای رعایت حقوق داوطلبان شورای اسلامی شهرهای کشور بدیهی است، آن تعداد از داوطلبانی که صلاحیت آنها در هیئت‌های نظارت شهرستان مورد تایید قرار نگرفته است، می‌توانند به مدت ۴ روز و از تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ از ساعت ۸ تا ۱۶ به صورت حضوری به فرمانداری مربوطه مراجعه و نسبت به ثبت شکایت خود، جهت بررسی در هیات نظارت استان اقدام نمایند.

ستاد انتخابات کشور