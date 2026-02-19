آغاز چهار طرح ویژه ماه رمضان در کمیته امداد قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تارک با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهار کرد: این نهاد حمایتی همانند سالهای گذشته چهار طرح ویژه را با هدف کمک به نیازمندان و اقشار کمبرخوردار اجرا میکند.
وی افزود: طرحهای اطعام مهدوی، اکرام ایتام، مفتاحالجنه و جمعآوری زکات در راستای ترویج سنتهای حسنه اسلامی و با مشارکت خیرین، زکاتدهندگان و نیکوکاران اجرا میشود.
رئیس کمیته امداد قشم درباره جزئیات طرح اطعام مهدوی گفت: در این طرح غذای گرم در اماکن مذهبی و منازل نیازمندان توزیع و همچنین سبدهای غذایی در میان خانوادههای تحت حمایت تقسیم میشود.
تارک با اشاره به طرح اکرام ایتام تصریح کرد: خیرین میتوانند حمایت معیشتی از ایتام را برای مدت یکسال یا بیشتر تقبل کنند تا بخشی از نیازهای این فرزندان تأمین شود.
وی همچنین درباره طرح مفتاحالجنه افزود: در این طرح، نیکوکاران با حضور در منازل خانوادههای نیازمند، ضمن دلجویی و سرکشی، کمکهای حمایتی خود را به آنان ارائه میکنند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان قشم در پایان با اشاره به جامعه هدف این نهاد گفت: در حال حاضر هزاران خانوار شهری و روستایی و بیش از هزار فرزند یتیم و محسنین تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان قرار دارند که اجرای این طرحها میتواند نقش مؤثری در کاهش مشکلات معیشتی آنان در ماه مبارک رمضان داشته باشد.
