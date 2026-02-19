۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۴۷

زاکانی: ۱۱۰ طرح برتر جهادی در تهران انتخاب شد

ری- شهردار تهران از راه‌اندازی و پیگیری «قرارگاه جهادی حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)» در مدیریت شهری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی در سخنانی با اشاره به شکل‌گیری این قرارگاه اظهار داشت: در شهرداری تهران راه‌اندازی قرارگاه جهادی حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) را در دستور کار قرار دادیم که بحمدالله هم راه‌اندازی شد و هم به‌صورت مستمر پیگیری می‌شود تا از طریق ارتباط با گروه‌های جهادی، از اقدامات آنان پشتیبانی کرده و با بهره‌گیری از حلقه‌های میانی، بالاترین کیفیت خدمت‌رسانی به مردم عزیز تهران محقق شود.

وی با اشاره به برگزاری یک رویداد جهادی در سطح شهر افزود: در این رویداد ۹۸۰ طرح پیرامون کارکردهای جهادی در محلات، مناطق و شهر تهران جمع‌آوری و به داوری گذاشته شد که در نهایت ۱۱۰ طرح برگزیده و سپس میان همان‌ها نیز داوری مجدد انجام شد تا بهترین ایده‌ها استخراج شود.

شهردار تهران با بیان اینکه امروز شاهد تجلی هماهنگی و پیوستگی میان مدیریت شهری و گروه‌های میانی به‌ویژه از سنخ جهادی هستیم، تصریح کرد: این هم‌افزایی می‌تواند الگوی مشخصی از خدمت‌رسانی را رقم بزند تا مردم تهران و مهمانان این شهر از منافع آن بهره‌مند شوند.

زاکانی تأکید کرد: هر بذری که در یک محله یا منطقه از شهر تهران کاشته می‌شود، می‌تواند آثار خود را در سایر نقاط کشور و حتی فراتر از مرزهای جغرافیایی نشان دهد و این خدمات قابلیت الگوگیری و تکرار دارد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که این تلاش‌ها مورد رضایت خداوند متعال قرار گیرد و گروه‌های جهادی در ماه مبارک رمضان بتوانند با ایده‌های برتر، بهترین خدمات را به مردم ارائه دهند.

کد خبر 6753983

