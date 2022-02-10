«پرچم افتخار» و «مهر وطن» تماشایی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، شبکه پنج سیما برای پنجشنبه و جمعه ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ دو ویژه برنامه «پرچم افتخار» و «مهر وطن» را تقدیم نگاه مخاطبان می کند.

برنامه «پرچم افتخار» با اجرای مصطفی امامی امشب ساعت ۲۰ به صورت زنده تقدیم مخاطبان می شود. در این برنامه هنرمندان و افتخار آفرینان حضور خواهند داشت و با اجرای سرودهای انقلابی این روز ماندگار در تقویم را جشن می گیریم.

برنامه «مهر وطن» هم دیگر برنامه ای است که در روز جمعه ۲۲ بهمن از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ از گروه خانواده و کودک شبکه پنج سیما تقدیم نگاه همراهان انقلابی می شود.

این برنامه با اجرای گروه رنگین کمان به همراه عروسک ها، خواننده و مجریان برنامه از حوالی فلکه دوم صادقیه به صورت زنده روی آنتن می رود.