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۲۱ بهمن ۱۴۰۰، ۱۰:۲۴

از آنتن شبکه پنج سیما؛

«پرچم افتخار» و «مهر وطن» تماشایی می شوند

«پرچم افتخار» و «مهر وطن» تماشایی می شوند

۲ ویژه برنامه به مناسبت فرا رسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران از آنتن شبکه پنج سیما پیش روی مخاطبان قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، شبکه پنج سیما برای پنجشنبه و جمعه ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۴۰۰ دو ویژه برنامه «پرچم افتخار» و «مهر وطن» را تقدیم نگاه مخاطبان می کند.

برنامه «پرچم افتخار» با اجرای مصطفی امامی امشب ساعت ۲۰ به صورت زنده تقدیم مخاطبان می شود. در این برنامه هنرمندان و افتخار آفرینان حضور خواهند داشت و با اجرای سرودهای انقلابی این روز ماندگار در تقویم را جشن می گیریم.

برنامه «مهر وطن» هم دیگر برنامه ای است که در روز جمعه ۲۲ بهمن از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ از گروه خانواده و کودک شبکه پنج سیما تقدیم نگاه همراهان انقلابی می شود.

این برنامه با اجرای گروه رنگین کمان به همراه عروسک ها، خواننده و مجریان برنامه از حوالی فلکه دوم صادقیه به صورت زنده روی آنتن می رود.

کد مطلب 5421553
علیرضا سعیدی

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