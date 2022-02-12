لشگرکشی ستارگان کشتی روسیه به جام یاشاردوغو ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بین المللی کشتی آزاد جام یاشاردوغو به عنوان نخستین میدان رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی طی روزهای ۶ تا ۸ اسفند در شهر استانبول ترکیه برگزار می‌شود.

بر این اساس بسیاری از کشورهای مدعی جهان حساب ویژه ای برای حضور در این مسابقات باز کرده‌اند که روسیه یکی از اصلی ترین تیم‌های شرکت کننده در این میدان بین المللی است. به همین دلیل تیم روسیه با برخی از چهره‌های عنواندار خود و راهی ترکیه خواهد شد تا نفرات خود را به خوبی محک بزند.

یکی از نکات قابل توجه در روند انتخاب نفرات اعزامی تیم روسیه به جام یاشاردوغو، حضور نفرات برتر جام یاریگین است که به تازگی در شهر کراسنویارسک برگزار شد.

به هر حال ترکیب تیم کشتی آزاد روسیه برای اعزام به ترکیه به شرح زیر اعلام شد:

۵۷ کیلوگرم: رامیز گامزاتوف، قهرمان جام یاریگین

۶۵ کیلوگرم: زاگیر شاخیف، قهرمان جهان و اروپا و شامیل ممدوف، قهرمان جام یاریگین

۷۰ کیلوگرم: ویکتور راسادین، قهرمان جام یاریگین

۷۴ کیلوگرم: زائوربک سیداکوف، دارنده مدال‌های طلای جهان و المپیک و چرمن والیف، قهرمان جام یاریگین

۹۲ کیلوگرم: گورام چرتکویف، قهرمان جام یاریگین

۹۷ کیلوگرم: شامیل موسایف، نایب قهرمان جام یاریگین و علیخان جبرئیلوف قهرمان اروپا

۱۲۵ کیلوگرم: آن زور خیزریف، قهرمان جام یاریگین

به گزارش خبرنگار مهر، تیم منتخب کشتی آزاد کشورمان نیز با ۱۳ کشتی گیر در جام یاشاردوغو ترکیه حضور خواهد یافت.