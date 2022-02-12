به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، طی دو سال گذشته، چین تنها ۵۷ درصد از کالاها و خدمات آمریکایی را خریداری کرد که متعهد به خرید آنها بر اساس توافق با ترامپ بود.
این در حالی است که در زمان امضای این توافق، دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا به خود میبالید که یک توافق تجاری تاریخی را با چینیها به امضا رسانده است.
بر اساس گزارش مؤسسه اقتصاد بینالملل پترسون (PIIE) که روز سهشنبه منتشر شد، میزان واردات چین از آمریکا حتی به اندازه سطح واردات قبل از جنگ تجاری مابین دو کشور نیز نبوده است.
این قرارداد که در ژانویه ۲۰۲۰ در واشنگتن به امضا رسید، پکن را ملزم کرد که در طول سالهای ۲۰۲۰-۲۰۲۱ به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار کالا و خدمات آمریکایی خریداری کند. با این حال مؤسسه اقتصاد بینالملل پترسون میگوید: «به عبارت دیگر، چین هیچ یک از ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات اضافی را که طبق قرارداد به ترامپ وعده داده بود، خریداری نکرد.
در این گزارش آمده است که پس از دو سال «تشدید تعرفهها و لفاظیها بین چین و آمریکا در مورد جداسازی مسائل اقتصادی از روابط سیاسی»، این معامله کمک چندانی به کاهش ابهام روابط دو طرف نکرد و از سرمایهگذاری تجاری مورد نیاز برای شروع مجدد صادرات ایالات متحده به چین جلوگیری کرد. بیشتر تعرفههای ترامپ همچنان به قوت خود باقی ماند و هزینههای شرکتهای آمریکایی را افزایش داد. از طرف دیگر شروع همهگیری با فروپاشی موقت تجارت کالا در سطح جهان، بر مشکلات افزود.
مؤسسه اقتصاد بینالملل پترسون ادامه داد: «چین هرگز نتوانست به عقب بنگرد زیرا توافقنامه اش با آمریکا با تعهدات خرید اضافی برای سال ۲۰۲۱ حدود ۶۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۰ بود.
هفته گذشته، سارا بیانچی، معاون نماینده تجاری ایالات متحده، گفت که دو کشور در "مرحله دشواری از روابط" قرار دارند. او تاکید کرد که کمکهای دولتی چین به شرکتها و رویههای اقتصادی غیر بازاری «تهدیدی جدی برای منافع اقتصادی آمریکا» است.
نظر شما