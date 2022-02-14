به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست ستاد برگزاری سی و هشتمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم با حضور حمید مجیدیمهر رئیس ستاد برگزاری سی و هشتمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم، مسئولان و نمایندگان کمیتههای مختلف این ستاد در سالن جلسات ساختمان شهید سلیمانی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.
مجیدیمهر در این نشست درباره محل برگزاری سی و هشتمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم اظهار کرد: این دوره از مسابقات بینالمللی قرآن کریم نهم تا چهاردهم اسفندماه بهصورت مجازی در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تهران برگزار خواهد شد؛ ابتدا قرار بود مسابقات در جایی دیگر برگزار شود که با بررسیها انجام گرفته، این هتل فاقد استاندارهای لازم برای برگزاری مسابقات بینالمللی قرآن کریم تشخیص داده شد.
وی تصریح کرد: کار ضبط آخرین شرکتکننده در بخش خواهران انجام شد؛ در این بخش سوالات آنلاین پرسیده شده است و پس از تدوین، داوران در بخش خواهران روز سیزدهم اسفندماه به قضاوت میپردازند.
رئیس ستاد برگزاری سی و هشتمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم ادامه داد: در بخش برادران نیز کار ضبط آثار با مشارکت نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، سفارتخانهها، رایزنیهای فرهنگی، جامعهالمصطفی و مؤسسات قرآنی و اسلامی بزرگ از دوشنبه ۲۵ بهمن ماه در کشورهای مختلف دنیا انجام میشود و پس از دریافت فایلها و تدوین، داوران در روزهای دهم تا سیزدهم اسفندماه به قضاوت میپردازند.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه شرکت کنندگان در چند کشور بهدلیل محدودیت به کشور همجوار اعزام شدهاند و کار ضبط در آنجا انجام میشود، افزود: برخی تصور میکنند که برگزاری مسابقات غیرحضوری کار آسانی بوده اما واقعاً برگزاری مسابقات بهصورت غیرحضوری کار سختی است.
مجیدیمهر گفت: از دوره بعدی مسابقات قرآن کریم، فراخوان ایدهها در بخشهای مختلف از جمله طراحی پوستر، طراحی تیزر، طراحی دکور و … را خواهیم داشت و به بهترین ایدهها نیز جوایزی اهدا میشود؛ با این کار میتوانیم بگوییم که مسابقات بهصورت مردمی - تخصصی برگزار میشود.
وی یادآور شد: تلاش داریم تا ۱۰ شبکه خارجی بهصورت زنده سی و هشتمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم را پوشش دهند، لذا امسال از مجری عربی استفاده خواهیم کرد؛ هر محتوایی که در حوزههایی مثل تیزر، پوستر و … تولید میشود نیز حتماً سه زبانه خواهد بود.
در ادامه این نشست، مسئولان ستاد برگزاری سی و هشتمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم و همچنین نمایندگان کمیتههای مختلف این ستاد به ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده پرداختند.
لازم به ذکر است سی و هشتمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم نهم تا چهاردهم اسفندماه ۱۴۰۰ در سالن حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.
به صورت غیر حضوری؛
حوزه هنری میزبان سی و هشتمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن است
رئیس ستاد برگزاری سی و هشتمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم گفت: این دوره از مسابقات در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست ستاد برگزاری سی و هشتمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم با حضور حمید مجیدیمهر رئیس ستاد برگزاری سی و هشتمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم، مسئولان و نمایندگان کمیتههای مختلف این ستاد در سالن جلسات ساختمان شهید سلیمانی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد.
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