انهدام باند کلاهبرداری با وعده فروش نوزاد در فضای مجازی

سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر گفت: طی رصد و پایش شبکه‌های اجتماعی توسط کارشناسان این پلیس مشخص شد صفحاتی با عنوان خرید و فروش نوزاد در حال فعالیت در فضای مجازی هستند.

سرهنگ گودرزی خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع بلافاصله اقدامت تخصصی این پرونده آغاز شد و با پیگیری‌های فنی مشخص شد این صفحات توسط یک گروه اداره می‌شوند و صرفاً با وعده فروش نوزاد اقدام به کلاهبرداری از افرادی که متقاضی این امر هستند می‌کنند.

وی ادامه داد: با اقدامات شبانه روزی متخصصین سایبری پلیس فتا تمامی اعضای این باند که متشکل از دو زن و دو مرد بودند شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه تهران بزرگ دستگیر شدند و یک نوزاد ۱۵ روزه نیز از محل اختفای این افراد کشف شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به اینکه مجرمین دستگیر شده از سابقه داران این زمینه نیز هستند افزود: این افراد شیاد که در گذشته نیز به همین جرم توسط پلیس فتا دستگیر شده اند برای فروش هر نوزاد مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان طلب می‌کردند و پس از اینکه افراد متقاضی وجه مورد نظر را واریز می‌کردند دیگر پاسخگوی آنها نبودند.

سرهنگ گودرزی بیان داشت: در یکی از موارد نیز یکی از اعضای این باند در پوشش یک پرستار بچه به یک منزل مراجعه کرده و پس از جدا کردن نوزاد از والدین قصد فروش آن را داشتند که توسط عوامل پلیس فتا پایتخت دستگیر می‌شوند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ ضمن تاکید بر این موضوع که قانون‌گذار در ماده ١١ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان این اقدام را مجرمانه تلقی کرده است به شهروندان توصیه کرد: به تبلیغات دروغین افراد سودجو در فضای مجازی توجه نکنند و برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.