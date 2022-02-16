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۲۷ بهمن ۱۴۰۰، ۱۱:۰۵

شامگاه امروز؛

وزیر کشاورزی برزیل به ایران سفر می‌کند

وزیر کشاورزی برزیل به ایران سفر می‌کند

وزیر کشاورزی برزیل به منظور گسترش همکاری‌ها با ایران، شامگاه امروز چهارشنبه وارد تهران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ترزا کریستینا وزیر کشاورزی برزیل در رأس یک هیأت متشکل از بخش دولتی و خصوصی به دعوت رسمی سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی برای مدت چهار روز به ایران سفر می‌کند.

در این سفر، علاوه بر دیدار و گفت و گو میان وزرای کشاورزی ایران و برزیل، بخش‌های خصوصی دو کشور با برگزاری نشست نسبت به گسترش همکاری‌ها اقدام خواهند کرد.

برپایه این گزارش، وزیر کشاورزی برزیل در این سفر علاوه بر بازدیدهای تخصصی و آشنایی با توانمندی‌های بخش کشاورزی کشور به شیراز نیز سفر می‌کند.

کد مطلب 5426009

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