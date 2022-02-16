به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ترزا کریستینا وزیر کشاورزی برزیل در رأس یک هیأت متشکل از بخش دولتی و خصوصی به دعوت رسمی سید جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی برای مدت چهار روز به ایران سفر می‌کند.

در این سفر، علاوه بر دیدار و گفت و گو میان وزرای کشاورزی ایران و برزیل، بخش‌های خصوصی دو کشور با برگزاری نشست نسبت به گسترش همکاری‌ها اقدام خواهند کرد.

برپایه این گزارش، وزیر کشاورزی برزیل در این سفر علاوه بر بازدیدهای تخصصی و آشنایی با توانمندی‌های بخش کشاورزی کشور به شیراز نیز سفر می‌کند.