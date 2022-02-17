به گزارش خبرنگار مهر، انعقاد تفاهم‌نامه نوسازی ناوگان حمل سوخت، هشدار رسیدن بنزین مصرفی به ۱۰۰ میلیون لیتر در نوروز، مذاکره ایران و افغانستان بر سر حقابه هیرمند و افزایش قیمت نفت از مهمترین اخبار حوزه آب و انرژی در هفته گذشته بود.

انعقاد تفاهم‌نامه نوسازی ناوگان حمل سوخت

به منظور نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش شرکت ملی پخش، تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، بانک مرکزی و دو شرکت خودروساز داخلی منعقد شد. جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در این نشست گفت: امسال یک میلیارد لیتر سوخت مایع بیشتری نسبت به سال گذشته به نیروگاه‌ها تحویل داده‌ایم که این اقدام در شرایطی انجام شد که ناوگان حمل سوخت مایع کشور در دولت گذشته تضعیف شده بود.

وی گفت: در حال حاضر شرکت‌های داخلی توانمندی برای تولید ناوگان حمل سوخت ایجاد شده‌اند که می‌توانند نیازهای کشور را برطرف کنند و عزم ما نیز بر استفاده و تکیه بر توانمندی داخلی متمرکز شده است.

سالاری تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ای برای نوسازی ۴ هزار دستگاه در ناوگان حمل سوخت مایع در دست اجرا قرار گرفته است که امروز قرارداد ۵۰۰ نفتکش آن امضا شد، قصد داریم میانگین سنی ناوگان حمل سوخت را به ۱۰-۱۵ سال برسانیم.

هشدار رسیدن مصرف بنزین به ۱۰۰ میلیون لیتر در نوروز

کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفت: در حوزه توزیع بنزین نیز از ابتدای سال جاری تاکنون روزانه حدود ۸۶.۳ میلیون لیتر بوده است که این عدد در سال گذشته ۷۵ میلیون لیتر بوده است که نشان دهنده افزایش ۱۵.۲ درصدی مصرف این فرآورده در کشور است. روند توزیع مصرف بنزین در کشور صعودی است و امروز که به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم، باز هم افزایش خواهد یافت که البته به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده نیز بستگی خواهد داشت؛ اما اگر ممنوعیت‌های کرونا کم باشد، این عدد در تعطیلات نوروزی به حداکثر مقدار می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که نوروز امسال متفاوت با سال‌های قبل است و اگر محدودیت‌های کرونایی نداشته باشیم، مصرف بنزین در تعطیلات نوروزی روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر باشد. در زمینه سوخت هوایی نیز مشکلی نداریم و تولید ما در داخل کشور، بیش از نیاز است؛ روزانه حدود ۴ میلیون لیتر سوخت هوایی در کشور توزیع می‌شود که این رقم در ایام نوروز با توجه به افزایش تقاضا، بیشتر می‌شود و به روزانه ۵ میلیون لیتر نیز افزایش پیدا می‌کند.

مذاکره ایران و افغانستان بر سر حقابه هیرمند

در هفته اخیر حرف و حدیث‌های متعددی درباره حقابه رود هیرمند و سد کمالخان به وجود آمده بود. در همین رابطه جبار وطن فدا، دبیرکل دفتر رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو گفت: رودخانه هیرمند از نزدیکی شهر کابل در افغانستان سرچشمه می‌گیرد و تا سد کجکی، که در شاخه اصلی رودخانه هیرمند قرار دارد و تا حدود ۷۰۰ کیلومتری مرز ایران و محل اندازه گیری و تعیین حقابه ایران است، ادامه دارد. براساس معاهده هیرمند در سال ۱۳۵۱، این حقابه برای سال‌های نرمال تعیین شده است که این سال آبی نرمال، در ایستگاهی واقع در نزدیکی بالادست سد کجکی، تشخیص داده می‌شود.

وطن فدا در ادامه با اشاره به موضوع حقابه ایران که به تبع آن سال نرمال، ۸۲۰ میلیون متر مکعب است و باید به صورت جدول ماهانه در اختیار طرف ایرانی قرار گیرد، گفت: در انتهای مسیر رودخانه، بند کمال خان، بند تنظیمی است که در فروردین ۱۴۰۰ به بهره برداری رسیده است. طرف افغان در این بند به ضرر ایران کار کرده است و ایران طبق بند ۵ معاهده، اعتراض کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هم اکنون بند باز شده است؟ گفت: بله بند، باز شده,، اما بخش عمده آب به سمت «گود زره» و مسیر انحرافی که مسیر طبیعی رودخانه نیست هدایت می‌شود.

وطن فدا ادامه داد: از بند کمال خان تا مرز ایران حدود ۷۰ کیلومتر است که چندین بند و سردهنه در داخل خاک افغانستان وجود دارد که آب کشاورزی در افغانستان را تأمین می‌کند و این خود یک معضل است، از طرف دیگر سال‌ها آب، در این رودخانه جاری نبوده و رسوبات دارد که طرف افغان معتقد است نیاز به لایروبی وجود دارد.

مذاکره کره جنوبی با مقامات ایرانی برای واردات نفت همزمان با افزایش قیمت نفت

هفته اخیر هم مسأله قیمت نفت و روابط جهانی مرتبط با نفت و افزایش فروش نفت ایران در صدر اخبار حوزه انرژی بود.

خبرگزاری بلومبرگ نیز در این زمینه نوشته است: به نظر می‌رسد ایران در حال برداشتن گام‌هایی برای بازگشت رسمی خود به بازار بین‌المللی نفت پس از بیش از سه سال است.

از طرفی بر اساس اخبار وزارت خارجه کره جنوبی، یک هیئت ایرانی متشکل از مقامات بانک مرکزی، وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۱۵ تا ۱۶ فوریه در سئول برای گفت‌وگوهای کاری در مورد مسائل مالی و نفتی حضور پیدا کردند.

از طرفی قیمت نفت برنت با ۱۶ سنت افزایش به ۹۳ دلار و ۴۴ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت ایران نیز با ۱ دلار و ۵۰ سنت افزایش به ۸۸ دلار و ۲۵ سنت در هر بشکه رسید که نسبت به روز گذشته افزایشی ۱.۷۳ درصدی را تجربه کرده است. قیمت سبد نفتی اوپک نیز با بیش از دو دلار افزایش قیمت، به بیش از ۹۵ دلار رسید.