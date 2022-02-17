به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلاعرسانی وزارت جهاد کشاورزی کامبیز عباسی در آئین افتتاح دهمین نمایشگاه ماشینآلات، ادوات و تجهیزات کشاورزی در اهواز، اظهار داشت: امسال یکی از بیشترین سرمایهگذاریها در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی کشور صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: در سال جاری بیش از ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری به صورت مکانیزه کشت و بیش از ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری به صورت مکانیزه برداشت شد.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: از حدود ۸ میلیون هکتار گندم و جو آبی کشور بیش از ۶ و نیم میلیون هکتار یعنی بالغ بر ۸۴ درصد به صورت مکانیزه کشت شد، همچنین برای برداشت بیش از ۹۵ درصد از اراضی غلات به وسیله کمباین برنامهریزی شده است.
وی تصریح کرد: در حوزه تجهیزات و لوازم مکانیزه کشاورزی زراعی، باغی، دام و طیور و آبزیپروری بیش از ۵۲۳ شرکت در کشور وجود دارد.
پیشبینی سرمایهگذاری بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی
عباسی اذعان داشت: برای سال آینده بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی پیشبینی شده و به دنبال آن هستیم که از تولید کنندگان و عرضه کنندگان ماشینآلات کشاورزی که کمترین نوسانات قیمتی را دارند حمایت کنیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه ماشینآلات یکی از نهادههای مهم برای تولید کشاورزی است، اضافه کرد: اگر قیمت تضمینی برای محصولات تولیدی کشاورز تعیین شود باید بر عوامل و نهادههای تولیدی نیز نظارت جدی صورت گیرد.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه امسال در تأمین ماشینهای کشاورزی، تغییر قیمت تراکتورهای کشاورزی را شاهد بودیم، افزود: ما با افزایش غیرمستند قیمت تراکتور مخالفیم و به دنبال حمایت از کارخانههای تراکتورسازی و در کنار آن بخش کشاورزی کشور هستیم.
تقاضا برای پهپادهای بخش کشاورزی ۲.۵ برابر سال گذشته
وی اظهار داشت: بیش از ۴۵۰ دستگاه پهپاد در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرد و امسال تقاضا برای استفاده از پهپادها بیش از ۲ و نیم برابر سالهای گذشته بود که با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر شرکتهای دانشبنیان ۶۲ مدل از این پهپادها را شناسایی و توسط ۱۲ شرکت عرضه میشود.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت: بیش از ۹۹ درصد سمپاشهای مورد عرضه استانداردسازی شدهاند و اکثر سمپاشها که به صورت تسهیلاتی و در قالب هدایت و حمایت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها عرضه میشود، استاندارد هستند.
وی ادامه داد: در دهه گذشته سمپاشهایی که در کشور ما استفاده میشد سمپاشهای بومدار و سنتی بودند که میزان مصرف سم ۴۰۰ لیتر در هکتار بود که در حال حاضر با سمپاشهای جدید میزان مصرف سم به ۲۰۰ لیتر در هکتار و به وسیله پهپاد این میزان به ۵ و یا ۱۰ لیتر در هکتار رسیده است.
عباسی با بیان اینکه سالانه بیش از ۵ هزار بذرکار کشت مستقیم در کشور عرضه میشود، تصریح کرد: همچنین ۳ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور تحت عملیات کم خاکورزی و بی خاک ورزی قرار دارد که رطوبت خاک در این نوع کشاورزی حفظ و بقایا در زمین باقی میماند.
این مسئول با بیان اینکه ماشینآلات یکی از نهادههای مهم برای تولید کشاورزی است، اضافه کرد: اگر قیمت تضمینی برای محصولات تولیدی کشاورز تعیین شود باید بر عوامل و نهادههای تولیدی نیز نظارت جدی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی رونق در بخش ماشینهای کشاورزی است.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در کشورهای دارای شرایط اقلیمی خشک همچون ایران، نوسانات تولید وجود دارد و این واقعیت بخش کشاورزی است، ادامه داد: در این راستا باید به دنبال تکنولوژی در کود، بذر، سم و به ویژه در حوزه ماشینآلات کشاورزی، تجهیزات و لوازم آبیاری بخش کشاورزی باشیم که بتوانیم رابطه بین اقلیم با تولید را کاهش دهیم.
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