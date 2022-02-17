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۲۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۶:۵۷

در صورت تهدید دشمنان؛

لوکاشنکو از احتمال استقرار سلاح هسته ای در خاک بلاروس خبر داد

لوکاشنکو از احتمال استقرار سلاح هسته ای در خاک بلاروس خبر داد

رئیس جمهور بلاروس اعلام کردکه چنانچه اقدامات تهدیدآمیز از سوی مخالفان این کشور صورت بگیرد، سلاح های هسته ای و حتی تسلیحات پیشرفته از آن در خاک بلاروس مستقر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلتا، «الکساندر لوکاشنکو» در جمع خبرنگاران اعلام کرد که تنها در صورت تهدید غرب، سلاح های هسته ای در بلاروس مستقر خواهند شد.

وی امروز در بازدید از تمرینات نظامی نیروهای روسیه و و بلاروس در رزمایش مشترک دو کشور تحت عنوان «تعهد متحدان-۲۰۲۲» به رسانه ها در این باره گفت: اگر مخالفان ما دست به انجام اقدامات پوچی بزنند، نه تنها سلاح ‌های هسته‌ای، بلکه حتی سلاح های پیشرفته‌تر نیز در بلاروس مستقر خواهند شد تا از خاک ما محافظت کنند.

لوکاشنکو افزود: اگر تهدیدی از سوی کشورهای غیردوست وجود نداشته باشد، ما در اینجا به سلاح هسته ای نیاز نداریم.

رزمایش مشترک بلاروس و روسیه از ۱۰ الی ۲۰ فوریه (۲۱ بهمن تا اول اسفند) در حال برگزاری است که در چارچوب آن موضوعات سرکوب و دفع تجاوزات خارجی و همچنین مقابله با تروریسم و حفاظت از منافع دولت اتحادیه (روسیه-بلاروس) تمرین می شود.

کد مطلب 5427002

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