وزرای دفاع روسیه و آمریکا امروز با یکدیگر رایزنی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری روسی اینترفاکس، «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه امروز جمعه به صورت تلفنی با «لوید آستین» همتای آمریکایی خود رایزنی می‌کند. وزرای دفاع آمریکا و روسیه در جریان این رایزنی تلفنی در خصوص آخرین تحولات مربوط به اوکراین بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

خبرگزاری روسی اینترفاکس در این خصوص اعلام کرده است که تماس تلفنی امروز وزرای دفاع روسیه و آمریکا بنا بر درخواست مقامات واشنگتن انجام خواهد شد. این درحالی است که پیشتر «لیندا گرینفیلد» نماینده دائم ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد اظهار داشت: امیدواریم مقامات مسکو با پیشنهاد جدیدمان مبنی بر انجام دیدار مشترک میان وزرای خارجه روسیه و آمریکا طی هفته آینده، موافقت کنند.

وی افزود: آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از سرگئی لاوروف، همتای روسی خود دعوت کرده است تا طی هفته آینده در ژنو پشت میز مذاکره بنشینند. امیدواریم که طرف روسی با این پیشنهاد موافقت کند.

گرینفیلد در ادامه نیز عنوان کرد: طرف روسی تاکنون به این پیشنهاد ایالات متحده آمریکا پاسخ نداده است. اگر پاسخ طرف روسی به پیشنهاد واشنگتن مثبت باشد، ما مقدمات لازم برای انجام دیدار دوجانبه میان بلینکن و لاوروف در ژنو را فراهم می‌کنیم.