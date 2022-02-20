مرتضی زمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز فعالیت سامانه بارشی در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: به دلیل بارش برف راه ارتباطی ۳۴ روستا در این شهرستان مسدود شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر گردنه‌ها در شهرستان کوهرنگ باز است، عنوان کرد: تردد از گردنه «چری»، «شاه منصوری» و «تاراز» تنها با زنجیر چرخ امکان‌پذیر است.

فرماندار کوهرنگ با اشاره به اینکه مردم از سفر غیر ضروری به این شهرستان خودداری کنند، تصریح کرد: داشتن تجهیزات زمستانه برای تردد در جاده‌های این شهرستان ضروری است.

زمان پور با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین بارش در کوهرنگ هشت سانتی متر برف و ۱۹.۵ میلی متر باران بوده است، مطرح کرد: ارتفاع برف در این شهرستان ۵۴ سانتی‌متر می‌باشد.

وی از آماده باش کلیه تیم‌های امدادی و راهداری در این شهرستان خبر داد و گفت: با شروع بارش برف کلیه پایگاه‌های راهداری فعالیت خود را به منظور باز نگه‌داشتن و برف‌روبی مسیرهای مواصلاتی این شهرستان آغاز کرده‌اند.