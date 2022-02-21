آمریکایی ها ۳۰ میلیارد دلار تنقلات می خورند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، شرکت تحقیقات بازار آمریکا واقع در شهر شیکاگو گزارش داد که فروش تنقلات در ایالات متحده در سال گذشته نزدیک به ۷ درصد افزایش یافت، به طوری که آمریکایی‌ها ۳۰.۵ میلیارد دلار هزینه برای تنقلات صرف می‌کنند و این صنعت از کل روند مواد غذایی و نوشیدنی پیشی گرفت.

راب سارلز، رئیس سابق یک شرکت غذایی آمریکا نیز در این باره گفت: «دنیا در حال خوردن تنقلات است.»

مارکت واچ نیز که نماینده انجمن غذای های تخصصی و صنعت لذیذ است، اعلام کرد: «این سه وعده غذایی مربعی نیست که ما در بزرگ شدن آن نقشی داشته باشیم.

مؤسسه جمهوری خواهان آمریکا نیز رشد کلی فروش و مصرف تنقلات را در سال گذشته اعلام کرد و در گزارشی آورده است که چیپس سیب زمینی ۳ درصد، میوه خشک ۱۵ درصد، آجیل ذرت تست شده ۱۶.۲ درصد و گوشت خشک ۲۱.۳ درصد افزایش مصرف به خود دیده اند.

طبق آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا (CDC) افراد زیادی در ایالات متحده گزینه‌های لاغرتر و سالم‌تری را انتخاب می‌کنند، زیرا حدود ۴۰ درصد از بزرگسالان در ایالات متحده از چاقی رنج می‌برند.

تولیدکنندگان از مواد غذایی سالم استفاده می‌کنند و محصولات جدید و جذاب‌تری را روانه بازار می‌کنند به طوری که بر اساس گزارش‌ها، بلغور جو دوسر سرد، لوبیاهای لوپینی و ترشی شده، و گلچه های ترشی گل کلم در حال محبوب شدن در آمریکا هستند.

وقتی صحبت از فواید تنقلات برای سلامتی می‌شود، تحقیقات از دیدگاه‌های مخالف حمایت می‌کند. به طوری که مجلس فود اند نوتیرشن آمریکا در این باره نوشته است «در حالی که برخی از مطالعات نشان می‌دهند که ممکن است خوردن تنقلات به کنترل اشتها کمک کند، برخی دیگر ادعا می‌کنند که ممکن است به خوردن غذاهای تفریحی و کالری اضافی کمک کند با این حال کیفیت وعده‌های غذایی و میان وعده‌ها مهم‌تر از دفعات غذا خوردن است.

از طرف دیگر برنامه‌های غذایی سالم فقط یک یا دو میان وعده کوچک در روز را مجاز می‌دانند که این دو وعده با میوه‌ها و سبزیجات تازه که طبیعت آن‌ها را انتخاب کرده تکمیل می‌شود