سالم زی: در ادامه مطلب به برخی عادات غذایی اشتباه و شیوه مقابله با آن ها اشاره خواهیم کرد.

غذا خوردن در ظروف بزرگ

طبق تحقیقات انجام شده توسط برایان وانسینک -دکترای روانشناسی تغذیه از دانشگاه کورنل، ظروف بزرگ، بدون اینکه متوجه شویم ما را به بیشتر خوردن تشویق می کنند. وی در مطالعات خود متوجه شده که علاقمندان به سینما که پاپ کورن هایی در بسته بندی های بزرگ را هنگام تماشای فیلم می خوردند، ۴۵ درصد بیشتر از افرادی که پاپ کورن هایی با بسته بندی کوچک -محتوی همان مقدار پاپ کورن- می خورند، عادت به زیاد خوردن پیدا کرده اند.

راه حل: در ظروف کوچک غذا بخورید. بشقاب بزرگ شام خود را با ظرف سالاد عوض کنید. هرگز مستقیماً در ظروف بسته بندی شده غذا نخورید.

مراجعه به یخچال در نیمه های شب

رسم غذا خوردن در شب، ایده ی خوبی برای کم کردن وزن نیست. نتایج آزمایشات انجام شده روی حیوانات، اشتباه بودن این عقیده را اثبات می کند. طبق تحقیقات انجام شده در دانشگاه Northwestern، موش هایی که به جای خوابیدن، بیشتر وقت خود را به خوردن غذاهای چرب می گذراندند، در مقایسه با سایر موش ها، به صورت قابل توجهی دچار افزایش وزن می شدند.

راه حل: با خود تمرین کنید و به خود بقبولانید که پس از خوردن شام، ورود به آشپزخانه تا فردا صبح ممنوع است. سپس با خیال راحت مسواک زده و به رختخواب بروید. در صورتی که در نیمه های شب گرسنه شدید، ۱۰ دقیقه صبر کنید. اگر واقعا گرسنه بودید می توانید یک برش میوه بخورید.

خوردن میان وعده های پر کالری

بسیاری از افراد به خوردن تنقلات پر کالری، بین وعده های غذایی خود عادت دارند. طبق مطالعات انجام شده در دانشگاه کارولینای شمالی، کودکان و بزرگسالان، خود را با خوردن چیپس های شور، نوشابه، شیرینی و شکلات سرگرم می کنند و با خوردن اینگونه تنقلات، دچار اضافه وزن خواهند شد.

راه حل: خود را به خوردن ‌میان وعده های سالم مانند میوه، ماست، بادام، هویج و … عادت دهید.

نخوردن صبحانه

با اینکه همه ما می دانیم صبحانه مهمترین وعده غذایی است، اما با بهانه های مختلفی مانند نداشتن وقت کافی، از خوردن آن طفره می رویم. باید به این نکته اشاره کرد که صبحانه بیشترین مقدار انرژی مورد نیاز بدن در کل روز را تامین می کند. بدون این انرژی شما به زیاد خوردن در وعده های بعدی می پردازید. یک مطالعه جدید در چین نشان داده است که دانش آموزانی که صبحانه نمی خورند وزن بیشتری ‌نسبت به دانش آموزان دیگر داشته اند.

راه حل:‌ از خوردن صبحانه غافل نشوید. اگر وقت کافی برای خوردن صبحانه ندارید،‌ برش های میوه، غلات و اسموتیها را امتحان کنید.

خوردن هیجانی

بطور مثال شما روز کاری بدی داشته اید، هنگامیکه به خانه می رسید در یخچال را باز کرده و هر چه می بینید می خورید. مطالعات انجام شده نشان می دهند که احساسات، چه مثبت و چه منفی باعث می شوند افراد زیادتر از آنچه باید می خورند.

راه حل:‌ پس از یک روز استرس آور کاری، بجای باز کردن در یخچال، هر فعالیتی که شما را دور از آشپزخانه نگه می دارد انجام دهید. فعالیتهایی مانند پیاده روی یا تماس گرفتن با یکی از دوستان نزدیک.

تند غذا خوردن

هنگامی که غذا با سرعت خورده شود، مغز فرصت کافی برای ارتباط با شکم را نخواهد داشت. به عبارتی دیگر مغز پس از ۱۵ الی ۲۰ دقیقه پس از شروع به غذا خوردن، سیگنالی مبنی بر سیر شدن را به معده مخابره می کند. پس هنگامیکه وعده غذایی در ۱۰ دقیقه خورده شود شما احساس می کنید که هنوز گرسنه اید و بیشتر از حد معمول غذا میل می کنید. در یک مطالعه بر روی ۳۲۰۰ مرد و زن، پژوهشگران ژاپنی دریافتند تند خوردن غذا با اضافه وزن رابطه مستقیمی دارد.

راه حل: برای آرام خوردن غذا، محتویات بشقاب خود را به بخش های کوچک تقسیم کنید و هر قسمت را با آرامش بخورید. خوب جویدن را فراموش نکنید. همچنین نوشیدن آب بین غذا، به کم کردن سرعت خوردن و زودتر سیر شدن کمک بسیاری می کند.

کمبود خواب

کمبود خواب زحمات شما برای کاهش وزن را به باد خواهد داد! طبق تجزیه و تحلیل های انجام شده توسط محققان در توکیو، زنان و مردانی که در طول شبانه روز ۵ ساعت و یا کمتر می خوابند، نسبت به افرادی که ۷ ساعت و یا بیشتر می خوابند، چاقتر هستند.

راه حل: ساعت مشخصی را برای خوابیدن و بیدار شدن خود در نظر بگیرید. اتاق خواب خود را تاریک و راحت نگه دارید. حداقل یک ساعت قبل از خواب، تلویزیون تماشا نکنید و با کامپیوتر کار نکنید.

بازی های ویدیویی و کار زیاد با کامپیوتر

اگرشما مشغول تماشای تلویزیون، کار با کامپیوتر و یا بازی با بازی های ویدیویی هستید، تنها نگرانی شما تهیه تنقلات خواهد بود. نوجوانانی که تنها یک ساعت بازی می کنند، بقیه روز را بیشتر غذا می خورند. دلیل مشخصی در رابطه با مصرف بیشتر تنقلات از جانب نوجوانان در هنگام بازی یافت نشده؛‌ اما محققان بر این باورند که تشابهی در بیشتر غذا خوردن بزرگسالان در هنگام کار با کامپیوتر و بازی های ویدیویی توسط نوجوانان وجود دارد.

راه حل: هنگام کار با کامپیوتر زمانی را به استراحت اختصاص دهید، بطور مثال هر ۱۵ الی ۳۰ دقیقه از پای کامپیوتر بلند شوید و در اطراف اتاق و یا محیط کار خود قدم بزنید.

خوردن تنقلات

تنقلات علاوه بر اینکه برای بدن خاصیتی ندارند بلکه ضررهای باورنکردنی در پی خواهند داشت. مطالعات انجام شده بر روی موش های آزمایشگاهی حاکی از این است که غذاهای حاوی چربی بالا و شکر زیاد، حتی بیشتر از کوکایین و هرویین اعتیاد آور هستند!

راه حل: رعایت اعتدال در مصرف مواد غذایی را فراموش نکنید و خوردن غذاهای چرب و شیرین را به حداقل برسانید.