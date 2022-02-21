به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرحله از رقابتهای لیگ جهانی کاراته در سال ۲۰۲۱ که از جمعه ۲۹ بهمن ماه به میزبانی امارات در شهر فجیره آغاز شده بود، شب گذشته با شناخت نفرات برتر خاتمه یافت. پیش از شروع این مسابقات ۱۵ کاراته کای ایرانی هم برای حضور در این مسابقات ثبت نام کرده بودند، که شرایط سفر آنها به امارات فراهم نشد.

اما در حاشیه روز پایانی این مسابقات فدراسیون جهانی کاراته مراسم اهدای جوایز برندگان بزرگ جدید جهان ( Grand Winners) را برگزار کرد. به دلیل شرایط پاندمی کرونا، اغلب رقابتهای کاراته در دو سال اخیر در شرایط خاص برگزار شد و به همین دلیل WKF برخلاف سالهای گذشته، بهترین‌های دنیا در اوزان مختلف را برای سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ انتخاب کرد که ذبیح الله پورشیب در وزن ۸۴- کیلوگرم، تنها نماینده ایرانی حاضر در این جمع بود.

بهترینهای دنیا جایزه و دیپلمی را در این مراسم دریافت کردند. ضمن اینکه «بهترین بهترین‌ها» حق پوشیدن لباس کاراته یا همان «کاراته گی» ویژه با گلدوزی طلایی روی شانه را در تمام رویدادهای لیگ برتر «کاراته وان» در فصل جاری به دست آوردند. در این مراسم ذبیح الله پورشیب به عنوان تنها ایرانی حاضر در بین بهترین‌های دنیا غیبت داشت.

«ساندرا سانچز» و «دامین کوانترو» هر دو از اسپانیا به عنوان بهترین‌های دنیا در کاتای زنان و مردان، «سراپ اوزچلیک» از ترکیه در وزن ۵۰- کیلوگرم، «آنژلیکا ترلیوگا» از اوکراین در وزن ۵۵- کیلوگرم، «مروه کوبان» از ترکیه در وزن ۶۱- کیلوگرم، «فریال عبدالعزیز» از مصر در وزن ۶۸- کیلوگرم و «ملتم هوکااوغلو» از ترکیه در وزن ۶۸+ کیلوگرم زنان، «آنجلو کرسنزو» از ایتالیا در وزن ۶۰- کیلوگرم، «علی الساوی» از مصر در وزن ۶۷- کیلوگرم، «لوئیجی بوسا» از ایتالیا در وزن ۷۵- کیلوگرم، ذبیح الله پورشیب در وزن ۸۴- کیلوگرم و «ارانیکا گوگیتا» از گرجستان در وزن ۸۴+ کیلوگرم مردان به عنوان بهترین‌های دنیا انتخاب شدند.