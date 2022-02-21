بازگشایی جاده چالوس/ بارش برف و باران در اکثر محورهای مواصلاتی

سرهنگ احمد شیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جاده کرج-چالوس و آزادراه تهران- شمال که به علت کولاک شدید و احتمال ریزش بهمن از شب گذشته مسدود شده بود، بازگشایی شد.

وی افزود: در جاده‌های کشور کماکان بارندگی‌ها ادامه داشته و هنوز شرایط زمستانی حاکم است. برای رانندگی در این شرایط همراه داشتن تجهیزات زمستانی ضروری است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا با اشاره به آخرین وضعیت جوی جاده‌های کشور گفت: بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های زنجان، همدان، اصفهان، گلستان، سمنان و خراسان رضوی و بارش باران در برخی از محورهای استان‌های قزوین، البرز، مازندران، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد گزارش شده است.

شیرانی با اشاره به محورهای مسدود اصلی گفت: محور دهگلان - حسین آباد، ریگان - ایرانشهر و شهداد-نهبندان همچنان مسدود است.