به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضوی کیا روز دوشنبه در دیدار با امام جمعه تبریز گفت: ارتقا ظرفیت‌های جدید و جذب خادمیاران و تقویت شبکه به توسعه این فرهنگ متعالی کمک می‌کند.

وی به تشریح اولویت‌های خادمیاران رضوی پرداخت و ابراز امیدواری کرد با ترویج فرهنگ وقف در جامعه زمینه رفع محرومیت‌ها فراهم شود.

وی ادامه داد: یکی از ارکان حیات آستان قدس رضوی، موضوع وقف و نذر می‌باشد که برنامه‌های متنوع و جدی برای توسعه آن در همه جای کشور تدارک دیده شده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز نیز گفت: همه مردم ایران عشق ویژه ای به امام رضا (ع) دارند و این عشق و اراده آنان در طول تاریخ اثبات شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی آل هاشم، افزود: ایجاد دفاتر خادمیاری رضوی در نقاط مختلف کشور نام علی ابن موسی الرضا را در تمام شهرها بلندآوازه کرده است.

وی ادامه داد: خادمیاران رضوی با عشق و علاقه مثال زدنی برای خدمت به زائران حرم رضوی در همه حوزه‌های فرهنگی و مواسات خوش درخشیدند.

وی گفت: در ۲ سال گذشته رزمایش مواسات و دستگیری از محرومان و ترویج فرهنگ ناب اسلامی و سیره و سنت‌های حضرت امام رضا (ع) از عمده فعالیت‌های خادمیاران در آذربایجان شرقی برای هموطنان به نقطه امید تبدیل شده است.