  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲ اسفند ۱۴۰۰، ۸:۵۸

معاون امور استان‌ها و خادمیاری آستان قدس رضوی:

۱۴۰ هزار خادمیار رضوی در کشور فعالیت می‌کنند

۱۴۰ هزار خادمیار رضوی در کشور فعالیت می‌کنند

تبریز- معاون امور استان‌ها و خادمیاری آستان قدس رضوی گفت: حدود ۱۴۰ هزار خادمیار رضوی برای ترویج فرهنگ امام رضایی در کشور فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رضوی کیا روز دوشنبه در دیدار با امام جمعه تبریز گفت: ارتقا ظرفیت‌های جدید و جذب خادمیاران و تقویت شبکه به توسعه این فرهنگ متعالی کمک می‌کند.

وی به تشریح اولویت‌های خادمیاران رضوی پرداخت و ابراز امیدواری کرد با ترویج فرهنگ وقف در جامعه زمینه رفع محرومیت‌ها فراهم شود.

وی ادامه داد: یکی از ارکان حیات آستان قدس رضوی، موضوع وقف و نذر می‌باشد که برنامه‌های متنوع و جدی برای توسعه آن در همه جای کشور تدارک دیده شده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز نیز گفت: همه مردم ایران عشق ویژه ای به امام رضا (ع) دارند و این عشق و اراده آنان در طول تاریخ اثبات شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی آل هاشم، افزود: ایجاد دفاتر خادمیاری رضوی در نقاط مختلف کشور نام علی ابن موسی الرضا را در تمام شهرها بلندآوازه کرده است.

وی ادامه داد: خادمیاران رضوی با عشق و علاقه مثال زدنی برای خدمت به زائران حرم رضوی در همه حوزه‌های فرهنگی و مواسات خوش درخشیدند.

وی گفت: در ۲ سال گذشته رزمایش مواسات و دستگیری از محرومان و ترویج فرهنگ ناب اسلامی و سیره و سنت‌های حضرت امام رضا (ع) از عمده فعالیت‌های خادمیاران در آذربایجان شرقی برای هموطنان به نقطه امید تبدیل شده است.

کد مطلب 5429572

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها