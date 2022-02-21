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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۳:۱۵

آبی‌ها کامل مقابل فجر؛

مجوز یزدانی و مرادمند امروز صادر می‌شود؟

مجوز یزدانی و مرادمند امروز صادر می‌شود؟

استقلال در حالی برای دیدار مقابل فجر سپاسی آماده می‌شود که گفته می‌شود مجوز بازی دو مدافع این تیم امروز صادر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اعزام دو مدافع میانی آبی پوشان به خدمت مقدس سربازی یا معافیت آنها یکی از اصلی ترین و داغ‌ترین سوژه‌های روز فوتبال است. استقلالی‌ها که صدرنشینی شان در لیگ برتر را تداوم بخشیده‌اند، حالا با این معضل بزرگ مواجه هستند و مسئولان باشگاه بیشتر تمرکز خود را روی حل این مسئله گذاشته‌اند.

استقلالی‌ها روز گذشته نیز مکاتباتی را در این خصوص با سازمان نظام وظیفه انجام داده و این موضوع را پیگیری کردند که البته هنوز پاسخ نهایی این نهاد مشخص نشده است.

با این حال گفته می‌شود احتمال اینکه امروز باشگاه استقلال بتواند مجوز استفاده از این دو بازیکن را حداقل تا پایان فصل کسب کند زیاد است.

استقلال در حالی توانسته صدرنشین رقابتهای لیگ برتر باشد که در خط دفاعی آماری فوق‌العاده را با ۶ گل خورده در ۱۸ بازی از خود به جای گذاشته و دروازه‌بانان این تیم هم در مجموع ۱۳ بار موفق به کلین شیت شده‌اند.

مرادمند و یزدانی دو رکن ثابت در این خط دفاعی مستحکم استقلال بودند و نقش مهمی در رقم خوردن آمار کم گل خوردن آبی پوشان داشته اند.

کد مطلب 5429659

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    نظرات

    • امیر IR ۱۳:۲۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      15 15
      پاسخ
      چرا یزدانی و مرادمند به خدمت سربازی نمی روند ؟
    • ع IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      2 9
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      درود بر شرفتان که بیطرف خبر میزارید
    • H IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      18 5
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      امیدوارم قانون برای همه یکسان باشه.نه اینکه چون شخصی قدرت و پول بیشتری داشته باشه بتونه با لابی قانون را دور بزنه
    • IR ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      16 4
      پاسخ
      #آزمون_عدالت_نظام_وظیفه
    • آراز IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      11 5
      پاسخ
      تیم های هکومتی از امتیازات بند پ استفاده می کنند ما شهرستانی ها تقاسش رو میدین
    • شهروند IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      9 8
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      اصلا نیازنیست اینابرن سربازی سربازی واسه ماوامثال زنده روح هست که به جایی بندنیستیم ایناهمین الان هم دارن توتیم حکومتی بازی می کنن همین ازخدمت شون حساب می شه عزیزمن مثل آب خوردن امتیازمعیشتی ریختن توکیسه استقلال این که دیگه چیزی نیست البته ازمافیای آجرلو هم نبایدغافل بودکه انصافاکارشو خوب بلده
    • مجيد IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      12 10
      پاسخ
      اگر اين دو به سربازي نروند در حق تمام سربازان ايران اجحاف شده همه ما بهترين روزهاي عمرمان را سپري كرده ايم از سازمان نظام وظيفه توقع داريم كه مقتدرانه تصميم بگيرد
    • ناشناس IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      3 1
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      چه جوری صادر شده مگه سرباز نیستند یا اینکه از دماغ فیل افتادند
    • مجتبی IR ۱۸:۵۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      3 1
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      انسانیت یعنی شرافت داشتن، مرادمند 1 دقیقه تو تیم ملی بازی کرده، که براش نامه سرباز قهرمان زدند. یعنی سیاوش یزدانی حتی موقع محرومیت کنعانی زادگان هم بازی بهش نرسید. این قهرمانه الان؟؟؟ عالیشاه و نوراللهی با چشمان اشکبار نرفتند خدمت . آنها ارزش نداشتند. خواهش ما برقراری عدالت برای همه است. سپاس

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