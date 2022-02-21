به گزارش خبرنگار مهر، اعزام دو مدافع میانی آبی پوشان به خدمت مقدس سربازی یا معافیت آنها یکی از اصلی ترین و داغ‌ترین سوژه‌های روز فوتبال است. استقلالی‌ها که صدرنشینی شان در لیگ برتر را تداوم بخشیده‌اند، حالا با این معضل بزرگ مواجه هستند و مسئولان باشگاه بیشتر تمرکز خود را روی حل این مسئله گذاشته‌اند.

استقلالی‌ها روز گذشته نیز مکاتباتی را در این خصوص با سازمان نظام وظیفه انجام داده و این موضوع را پیگیری کردند که البته هنوز پاسخ نهایی این نهاد مشخص نشده است.

با این حال گفته می‌شود احتمال اینکه امروز باشگاه استقلال بتواند مجوز استفاده از این دو بازیکن را حداقل تا پایان فصل کسب کند زیاد است.

استقلال در حالی توانسته صدرنشین رقابتهای لیگ برتر باشد که در خط دفاعی آماری فوق‌العاده را با ۶ گل خورده در ۱۸ بازی از خود به جای گذاشته و دروازه‌بانان این تیم هم در مجموع ۱۳ بار موفق به کلین شیت شده‌اند.

مرادمند و یزدانی دو رکن ثابت در این خط دفاعی مستحکم استقلال بودند و نقش مهمی در رقم خوردن آمار کم گل خوردن آبی پوشان داشته اند.