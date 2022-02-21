‌خبرگزاری مهر-گروه ورزش- الهه اسمعیلی: ادموند اختر در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص پیروزی یک بر صفر استقلال برابر تراکتور و شرایط خوب این تیم در جدول لیگ بیست و یکم گفت: آبی پوشان بازی خوبی را مقابل تراکتور انجام دادند و توانستند با کسب سه امتیاز همچنان صدرنشین مانده و فاصله امتیازی خود را با حریف قدیمی حفظ کند.

وی ادامه داد: یکی از فاکتورهای مهم این فصل استقلال گل نخوردن است، آنها امتیازات لازم را کسب کرده و صدرنشین لیگ باقی هستند. اگر با همین روند پیش بروند به طور حتم قهرمان لیگ بیست و یکم خواهند شد.

مهاجم پیشین استقلال در مورد انتقاداتی که در مورد این تیم برای زیبا بازی نکردن می‌شود، گفت: تیمی که زیبا بازی می‌کند تنها ۲۴ ساعت بازی اش در یاد هواداران باقی می‌ماند، زیبا بازی کردن خوب است اما به آن امتیاز نمی‌دهند. اعتقاد دارم زیبا بازی نکن، بد بازی کن، اما سه امتیاز را کسب کن. ۹۰ درصد مالکیت را به حریف بده اما در پایان سه امتیاز را تو به دست بیاور. بنابراین چیزی که در این فصل برای استقلال مهم است کسب سه امتیاز است تا این تیم بتواند پس از گذشت سال‌های به قهرمانی دست یابد.

وی در مورد دیدار روز چهارشنبه آبی پوشان برابر فجر سپاسی شیراز گفت: فجر بعد از چند سال دوباره به لیگ برتر بازگشته و تلاش می‌کند در لیگ برتر باقی بماند به طور حتم مقابل استقلال انتحاری بازی می‌کند. آنها چیزی برای از دست دادن ندارند و تمام تلاششان را خواهند کرد تا مقابل استقلال با دست پر به شیراز بازگردند.

این پیشکسوت ادامه داد: استقلال هم باید مقابل این تیم جوان و خطرناک، باهوش باشد آبی‌ها تا پایان هفته هجدهم تنها تیمی هستند که شکست نخورده اند و دارای بهترین خط دفاع هستند، بنابراین هدف آنها کسب امتیاز لازم در این دیدار است و مطمئنم به آن دست پیدا خواهند کرد، استقلال می‌داند رقیب همیشگی اش یعنی پرسپولیس به دنبال لغزش آبی پوشان است بنابراین کادر فنی باید باهوش باشد و هر بازی را یک فینال بداند تا بازیکنان با ارائه یک بازی خوب بتوانند سه امتیاز این دیدار را در تهران به دست آورند.

ادموند اختر در مورد عملکرد آمانوف و حردانی گفت: هر بازیکنی که به استقلال می‌آید باید توانایی بالایی داشته باشد، کارنامه حردانی مشخص است مربیان، بازیکنان و هواداران عملکرد او را دیده اند و او باید آنقدر خوب باشد که بتواند پای جای پای بزرگان استقلال بگذارد اما در مورد خارجی‌ها باید بگویم آنها باید خوب باشند که به استقلال می آیند برعکس یک عده که معتقدند خارجی‌ها به زمان نیاز دارند من معتقدم آنها باید بتوانند به استقلال کمک کنند خارجی‌ها نباید دنبال زمان باشند. در ابتدای حضورشان باید با بازیکنان به سرعت هماهنگ شده و برای تیم شأن مفید باشند استقلال و پرسپولیس جایی برای زمان دادن به بازیکن ندارند چون میلیون‌ها هوادار منتظر عملکرد خوب بازیکنان خارجی هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از روزی که ژستد آمده مرتب می‌گویند باید به او زمان داد، از ابتدای فصل تا الان فکر می‌کنم زمان خوبی به او داده شده بنابراین همه انتظار دارند این بازیکن برای استقلال گلزنی کند و آرزویم این است که مشکل خط حمله آبی‌ها حل شده و استقلال بتواند با پیروزی‌های پی در پی در پایان فصل و بعد از گذشت چندین سال جام قهرمانی را به هواداران هدیه کنند.